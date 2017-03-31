Состоялось заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции под председательством Государственного секретаря

На заседании рассмотрен ход исполнения Плана мероприятий по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2017 годы и Закона «О противодействии коррупции». Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что в рамках поручений Главы государства в основу Антикоррупционной стратегии и Закона «О противодействии коррупции» заложена профилактика коррупционных проявлений.

Ключевыми направлениями работы являются противодействие коррупции в сфере госслужбы, в квазигосударственном и частном секторах, в судебных и правоохранительных органах; внедрение института общественного контроля; формирование уровня антикоррупционной культуры и развитие международного сотрудничества.

В ходе заседания заслушан доклад заместителя Председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции А.Шпекбаева. Из запланированных 64 мероприятий Антикоррупционной стратегии реализованы 95%, остальные завершаются в текущем году. Приняты новые законы «О противодействии коррупции», «Об общественных советах» и «О доступе к информации», потенциал которых позволит обеспечить прозрачность в деятельности государственных институтов и их подконтрольность обществу. В практику введен широкий спектр правовых инструментов: антикоррупционный мониторинг, системный анализ коррупционных рисков, антикоррупционные ограничения, культура и просвещение.

В 2016 году уполномоченным органом проведен анализ коррупционных рисков в деятельности 156 госорганов, внесены более 2 тыс рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих коррупционным правонарушениям. В рамках проектов «От госоргана к госоргану», «От акимата к акимату» в министерствах и местных исполнительных органах проведены встречи со служащими с целью разъяснительной работы. В СМИ созданы более 80 рубрик.

Обеспечивается принцип неотвратимости наказания за коррупцию. В 2016 году к уголовной ответственности привлечено 18 руководителей республиканского, 59 областного, 134 городского и районного уровней. Из установленного ущерба в 13,6 млрд тенге возмещено 5,3 млрд тенге или 39%.

По итогам заседания Государственным секретарем дано поручение разработать очередной план по реализации Антикоррупционной стратегии.