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Новости за сегодня

Состоялось заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции под председательством Государственного секретаря

 

На заседании рассмотрен ход исполнения Плана мероприятий по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2017 годы и Закона «О противодействии коррупции». Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что в рамках поручений Главы государства в основу Антикоррупционной стратегии и Закона «О противодействии коррупции» заложена профилактика коррупционных проявлений.

Ключевыми направлениями работы являются противодействие коррупции в сфере госслужбы, в квазигосударственном и частном секторах, в судебных и правоохранительных органах; внедрение института общественного контроля; формирование уровня антикоррупционной культуры и развитие международного сотрудничества.

В ходе заседания заслушан доклад заместителя Председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции А.Шпекбаева. Из запланированных 64 мероприятий Антикоррупционной стратегии реализованы 95%, остальные завершаются в текущем году. Приняты новые законы «О противодействии коррупции», «Об общественных советах» и «О доступе к информации», потенциал которых позволит обеспечить прозрачность в деятельности государственных институтов и их подконтрольность обществу. В практику введен широкий спектр правовых инструментов: антикоррупционный мониторинг, системный анализ коррупционных рисков, антикоррупционные ограничения, культура и просвещение.

В 2016 году уполномоченным органом проведен анализ коррупционных рисков в деятельности 156 госорганов, внесены более 2 тыс рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих коррупционным правонарушениям. В рамках проектов «От госоргана к госоргану», «От акимата к акимату» в министерствах и местных исполнительных органах проведены встречи со служащими с целью разъяснительной работы. В СМИ созданы более 80 рубрик.

Обеспечивается принцип неотвратимости наказания за коррупцию. В 2016 году к уголовной ответственности привлечено 18 руководителей республиканского, 59 областного, 134 городского и районного уровней. Из установленного ущерба в 13,6 млрд тенге возмещено 5,3 млрд тенге или 39%.

По итогам заседания Государственным секретарем дано поручение разработать очередной план по реализации Антикоррупционной стратегии.

31 марта 2017, 16:28
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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