Судебная практика рассмотрения споров по договорам подряда

Ж. Алишева,

Судья Актюбинского областного суда

В практике судов, споры по договорам подряда занимают значительное место.

Договор подряда регламентируется как общими положениями Гражданского кодекса Республики Казахстан об обязательстве, о договоре, так и специальными нормами о подряде, строительном подряде, Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», другими правовыми актами, в частности строительными нормами и правилами, техническими регламентами и т.д.

Эффективность судебной защиты нарушенных прав по договорам подряда зачастую зависит от качества составленного договора, который становится обязательным для сторон после его заключения, от надлежащего составления документации в ходе исполнения договора.

Однако, как показывает судебная практика, в условиях увеличения общего числа заключаемых договоров подряда, их качество оставляет желать лучшего. Игнорирование надлежащего порядка составления документации, невнимательное отношение к нюансам процедуры, невключение в документ важных условий, - все это неизбежно приводит к неоднозначной трактовке содержания договора, разногласиям между заказчиком и подрядчиком/исполнителем, мошенническим злоупотреблениям и, как следствие, судебных разбирательствам.

Подавляющее большинство подрядных споров касается качества выполненных работ, оплаты выполненных работ, своевременности выполнения работ/оказания услуг.

Договора подряда, одной из сторон которых является гражданин, заключены с целью удовлетворения личных бытовых нужд граждан (например, ремонт квартиры, благоустройство придомовой территории, подведение сетей газоснабжения и т.д.).

Договора подряда, заключаемые между юридическими лицами, нередко касаются прав не только сторон договора, но и государства, неопределенного круга лиц.

В своей статье я остановлюсь лишь на некоторых аспектах данной категории споров.

В соответствии со статьей 621 Гражданского кодекса в договоре подряда устанавливается цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. Цена работы может быть определена путем составления сметы.

Статьей 654 Гражданского кодекса предусмотрена обязанность Подрядчика по осуществлению строительства и связанных с ним работ в соответствии с проектной документацией, определяющей объем и содержание работ, и сметой, определяющей цену работ, т.е. работы должны выполняться в соответствии с условиями договора и проектно-сметной документацией.

Например, ООО «П.» (Российская Федерация) обратилось в суд с иском к ТОО СП «С.» о взыскании суммы долга за выполненные работы по договору субподряда на выполнение строительно-монтажных работ.

Так, между ООО (Субподрядчик) и ТОО СП «С.» (Заказчик/Генеральный подрядчик) заключен договор, в соответствии с которым Субподрядчик за свой риск, собственными силами и своим иждивением выполняет работы по строительству завода в г. Актобе, а Заказчик/Генеральный подрядчик обязался принять и оплатить результаты работ в порядке и на условиях договора.

Перечень и объем работ определен приложением № 1 к договору, которые окончательно определяются Рабочей документацией.

Работы должны выполняться в соответствии с условиями договора, Рабочей документацией, применимыми СНиП и законодательством Республики Казахстан.

Общая сумма договора определена соглашением сторон.

Установлено, что строительство завода осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение Государственной экспертизы, за счет бюджетных средств.

Суд первой инстанции, удовлетворяя иск, исходил из того, что стоимость работ и, соответственно, цена договора, установлены соглашением сторон.

Вышестоящая судебная инстанция, исследовав и проанализировав проектно-сметную документацию, установила, что, единичные расценки за выполненные Субподрядчиком работы значительно превышают их сметную стоимость.

Поскольку Генеральный подрядчик обязан выполнять работы по строительству завода в соответствии с проектно-сметной документацией, то есть в объеме и по цене, предусмотренными проектно-сметной документацией, данное требование распространяется и на Субподрядчика, тогда как стороны договора субподряда установили стоимость работ без учета проектно-сметной документации.

Таким образом, когда подрядные работы выполняются по проектно-сметной документации, цена договора должна определяться по смете, являющейся частью проектно-сметной документации.

Другой разновидностью договора подряда является договор на проектные работы.

ТОО «R.» обратилось в суд с иском к ТОО «А.» о взыскании суммы основного долга, пени, мотивируя ненадлежащим исполнением договора на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации подъездного железнодорожного пути в части полной и своевременной оплаты оказанных услуг.

ТОО «А.» обратилось со встречным иском к ТОО «R.» о возврате суммы предоплаты, пени, мотивируя нарушением договорных обязательств.

Решением суда, оставленным без изменения апелляционной судебной инстанцией, иск ТОО «R.» удовлетворен, встречный иск ТОО «А.» оставлен без удовлетворения.

В силу положений статей 616, 667 Гражданского кодекса подрядчик должен надлежащим образом выполнить работу и сдать ее результат заказчику в установленный договором срок, а заказчик - принять результат работы и оплатить его (уплатить цену работы).

Согласно пункту 1 статьи 629 Гражданского кодекса заказчик обязан оказывать подрядчику содействие в выполнении работы в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда.

Между ТОО «R.» (Исполнитель) и ТОО «А.» (Заказчик) заключен договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации подъездного железнодорожного пути на базе ТОО «А.», в соответствии с которым Исполнитель обязался оказать услуги по организации работ по сбору технических условий, по проектированию и изготовлению проектно-сметной документации на железнодорожный подъездной путь на базе ТОО «А.» под газоналивную станцию, а также согласование проектно-сметной документации с подразделениями АО «НК», получение заключений по проекту от органов противопожарного надзора, санитарно-эпидемиологического надзора, экологии и государственной экспертизы.

По договору Заказчик должен произвести авансовый платеж на расчетный счет Исполнителя.

Однако, в нарушение условий договора Заказчик произвел предоплату не в полном объеме и несвоевременно. При этом, аванс внесен не самим Заказчиком, а третьи лицом - ТОО «К.».

Установлено, что Исполнитель завершил работы с нарушением срока.

Договор предусматривает право Исполнителя приостановить оказание услуг или их части в любое время, если Заказчик нарушает обязательство, что делает невозможным надлежащее оказание Исполнителем услуг и не исправляет нарушение в течение 15 дней со дня получения письменного уведомления от Исполнителя.

По мнению Исполнителя, несвоевременное окончание работ вызвано несвоевременной и неполной оплатой авансового платежа.

Данный довод признан судом несостоятельным, поскольку Исполнитель уведомил Заказчика о приостановлении работ в связи с отсутствием финансирования по истечении срока завершения работ, в связи с чем, суд, учитывая, что оставшаяся сумма оплачивается после сдачи результатов работ Заказчику, пришел к выводу, что нарушение Заказчиком своего обязательства не повлияло на срок завершения Исполнителем работ.

Порядок приема выполненных работ урегулирован пунктом 1 статьи 630, пунктом 1 статьи 667, подпунктом 1 статьи 669 Гражданского кодекса, договором.

Заказчик гарантировал своевременную приемку и оплату выполненных работ.

Заказчик, получивший акт выполненных работ, счет-фактуру, уклонился от подписания акта выполненных работ, тем самым нарушил требования закона и условия договора.

Отказ от подписания акта выполненных работ Заказчик мотивировал истечением срока исполнения обязательств и срока действия договора, а также нецелесообразностью использования результатов работы.

Однако, такая позиция Заказчика не соответствует статье 360 Гражданского кодекса, в силу которой риск нецелесообразности использования результатов работы возлагается на Заказчика.

Согласно пункту 4 статьи 386 Гражданского кодекса окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение, имевшее место до истечения этого срока.

Договором предусмотрено право Заказчика на досрочное расторжение договора за 10 дней до прекращения действия договора. При этом, все услуги Исполнителя, оказанные до даты прекращения действия договора, должны быть оплачены в соответствии с условиями договора.

Договор действует до 31.12.2012 года.

Исполнителем работы, за исключением получения экспертизы, завершены в ноябре 2012 года, т.е. до истечения срока действия договора.

В силу положений пунктов 2, 4 статьи 627 Гражданского кодекса, если подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков. Если иное не предусмотрено договором, заказчик может в любое время до сдачи ему работы отказаться от договора подряда, уплатив подрядчику за работу, выполненную до получения уведомления об отказе заказчика от договора.

Ответчик, осведомленный о нарушении истцом срока исполнения обязательства, не инициировал процедуру расторжения договора, не уведомил истца об отказе от договора.

Поскольку, истечение срока действия договора не влияет на обязанность Заказчика уплатить Исполнителю оказанные им услуги, Заказчик не отказался от договора, договор сторонами не расторгался до истечения его срока, ответчик не имеет претензий к качеству выполненных работ, предварительная оплата осуществлена не ответчиком, а третьим лицом, суд, указав на необоснованность отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ и от оплаты выполненных работ, удовлетворил требование Исполнителя, одновременно признав необоснованным требование встречного иска Заказчика.

В данном случае односторонний акт выполненных работ признан судом действительным ввиду необоснованности мотива отказа от подписания акта.

Однако, нередко, сторона договора подряда (Подрядчик) обращается в суд с иском о возложении на Заказчика обязанности по подписанию акта (ов) выполненных работ.

Например, ТОО «А.» обратилось в суд с иском к ТОО «Ж.» о взыскании суммы задолженности.

В свою очередь ТОО «Ж.» обратилось в суд со встречным иском к ТОО «А.» об обязании ТОО «А.» подписать акты выполненных работ по договору подряда.

Решением суда иск ТОО «А.» удовлетворен частично, встречный иск ТОО «Ж.» также удовлетворен частично: на ТОО «А.» возложена обязанность по подписанию акта выполненных работ на 10 миллионов тенге, в остальной части первоначального и встречного иска отказано.

Суд апелляционной инстанции изменил решение суда путем его отмены в части удовлетворения встречного иска ТОО «Ж.» с вынесением в этой части нового решения об отказе в удовлетворении встречного иска.

Изменяя решение суда, суд апелляционной инстанции исходил из результатов судебной строительно-экономической экспертизы, проведенной в ходе апелляционного рассмотрения дела, опровергающих доводы встречного иска о выполнении Подрядчиком работ на 10 миллионов тенге и возложении на Заказчика обязанности по подписанию акта выполненных работ на эту сумму.

По данному делу обращает внимание то, как сформулирован предмет встречного иска - о возложении обязанности по подписанию акта выполненных работ.

Суду при рассмотрении дела следовало учесть положения пункта 4 статьи 663 Гражданского кодекса, в силу которой односторонний акт сдачи или приемки результатов работ может быть признан судом действительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны судом необоснованными.

Если Заказчик отказывается либо уклоняется от подписания акта выполненных работ, Подрядчик вправе обратиться в суд с иском о взыскании суммы за выполненные работы/оказанные услуги либо требовать признания односторонне подписанного акта выполненных работ действительным. И в том и в другом случае спор может быть разрешен путем назначения судебной строительно-экономической экспертизы для выяснения объемов и наименования работ, качества выполненных работ.

Доказательствами выполнения работ/оказания услуг являются акты выполненных работ/оказания услуг. Это следует из статьи 7 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», приложения 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан « Об утверждении форм первичных учетных документов» от 20 декабря 2012 года № 562, зарегистрированному в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 января 2013 года № 8265, который применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

По договорам строительного подряда доказательствами выполнения работ являются акт приемки выполненных строительных работ, справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат - приложения 3 и 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика), утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 апреля 2015 года № 10795.

Стороны договора подряда при исполнении обязательств должны действовать добросовестно, разумно и справедливо, как предписано статей 8 Гражданского кодекса, принимать меры к разрешению возникших споров и конфликтов путем переговоров либо обратившись к медиаторам, поскольку судебные тяжбы негативно сказываются на деловой репутации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, влекут разрыв возникших и устоявшихся деловых, партнерских отношений, нарушение прав третьих лиц (работников, контрагентов сторон договора подряда), мешают нормальной хозяйственной деятельности, причиняют убытки.