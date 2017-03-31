LADA 4x4 вырвалась в лидеры казахстанского авторынка

По сравнению с провальным для авторынка 2016 годом результаты января и февраля нынешнего года не радуют. За два месяца из автосалонов выехало чуть менее 5.3 тысячи машин, что на 27 % меньше, чем годом ранее. Радовать в этой ситуации может только то, что февраль отметился небольшим ростом (+4 %). Однако на выход из крутого пике это пока не похоже, сообщает kolesa.kz





Лидерскую позицию на рынке новых авто занимает LADA. Дилеры этой марки продали чуть более 980 машин. На второй строчке закрепилась Toyota (858 ед.), а на третьей находится Renault (499 ед.). Отметим, успех «лады» весьма ожидаем, после спада продаж в 2016 году марка возвращается к привычным показателям. И они продолжат расти, как только покупатели распробуют две горячие новинки Vesta и XRAY, которые недавно начали собирать и продавать в РК.





Что касается зачёта марок, то после непродолжительного триумфа Ravon Nexia R3 на верхнюю строчку вышла LADA 4×4 (449 ед.), которая собирается у нас в 3- и 5-дверном варианте. Серебро в этой гонке по результатам двух месяцев взяла Toyota Camry (289 ед.), ну а бронза досталась «Нексии» (245 ед.)





Топ-10 автомобилей по результатам продаж с января по февраль 2017 год.











