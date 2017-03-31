Работа спутника KazSat-2 восстановлена
31 марта 2017, 17:02
Речь о «потере связи со спутником» не шла.
По истечении 6, 5 часов после нештатной ситуации со спутником KazSat-2 работа космического аппарата связи и вещания восстановлена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС).
Как сообщалось, ухудшение сигнала у наземных операторов Казахстана спутника «Kazsat-2» произошло 31 марта 2017 года в 08:22 по времени Астаны. О ситуации были сразу же проинформированы Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности и Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан, а также операторы, использующие ресурсы спутника.
Из 13 операторов связи и телевещания Республики Казахстан, использующих ресурсы космического аппарата «KazSat-2» , только у части был ухудшен сигнал. Речь о «потере связи со спутником» не шла, отметили в пресс-службе.
Причины нештатной ситуации KazSat-2 детально изучаются специалистами РЦКС совместно с разработчиками аппарата. В данное время инженеры Наземного комплекса управления «Акколь» ведут штатную эксплуатацию «KazSat-2». Работа всех операторов связи и вещания полностью восстановлена, отмечено в пресс-релизе РЦКС.
Фото: inform.kz
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