Минкультуры Таджикистана запретило ввоз и вывоз книг без спецразрешения

В последнее время таджикские таможенники все чаще конфискуют на границе у прибывающих в страну граждан десятки книг, изданных на персидском языке (арабской вязью).

Министерство культуры Таджикистана запретило ввоз в страну и вывоз из республики книг без специального разрешения, сообщил журналистам в пятницу заведующим отделом защиты и использования исторического и культурного наследия Минкультуры страны Шерали Ходжаев, передает передает РИА Новости





"Независимо от ввозимого количества книг граждане обязаны получить специальное разрешение Минкультуры. Это касается всех стран и всех книг, независимо от того, где, на каком языке и письменности издана эта литература", — сказал он.





Ходжаев добавил, что данные ограничения действуют и на вывоз книг из страны.





В последнее время таджикские таможенники все чаще конфискуют на границе у прибывающих в страну граждан десятки книг, изданных на персидском языке (арабской вязью).





Ранее в Комитете по делам религии и министерстве внутренних дел Таджикистана составили свои списки запрещенных для ввоза в страну книг. В частности, под запретом оказались все религиозные книги и литература по черной и белой магии. В "черный" список МВД вошли 13 наименований литературы, в основном, книги, касающихся запрещенных в Таджикистане религиозных течений, как "Салафия", "Ансаруллох" и "Хизб ут-Тахрир" (также запрещена в РФ). При Комитете по делам религии создан специализированный Совет, который исследует религиозные книги и затем дает "добро" на ввоз или ее издание в Таджикистане.



