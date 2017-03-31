Минкультуры Таджикистана запретило ввоз и вывоз книг без спецразрешения
31 марта 2017, 17:03
В последнее время таджикские таможенники все чаще конфискуют на границе у прибывающих в страну граждан десятки книг, изданных на персидском языке (арабской вязью).
Министерство культуры Таджикистана запретило ввоз в страну и вывоз из республики книг без специального разрешения, сообщил журналистам в пятницу заведующим отделом защиты и использования исторического и культурного наследия Минкультуры страны Шерали Ходжаев, передает РИА Новости.
"Независимо от ввозимого количества книг граждане обязаны получить специальное разрешение Минкультуры. Это касается всех стран и всех книг, независимо от того, где, на каком языке и письменности издана эта литература", — сказал он.
Ходжаев добавил, что данные ограничения действуют и на вывоз книг из страны.
В последнее время таджикские таможенники все чаще конфискуют на границе у прибывающих в страну граждан десятки книг, изданных на персидском языке (арабской вязью).
Ранее в Комитете по делам религии и министерстве внутренних дел Таджикистана составили свои списки запрещенных для ввоза в страну книг. В частности, под запретом оказались все религиозные книги и литература по черной и белой магии. В "черный" список МВД вошли 13 наименований литературы, в основном, книги, касающихся запрещенных в Таджикистане религиозных течений, как "Салафия", "Ансаруллох" и "Хизб ут-Тахрир" (также запрещена в РФ). При Комитете по делам религии создан специализированный Совет, который исследует религиозные книги и затем дает "добро" на ввоз или ее издание в Таджикистане.
Фото © РИА Новости. Александр Кондратюк
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