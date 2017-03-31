Два журналиста подали в суд на Трампа
31 марта 2017, 17:06
Журналисты утверждают, что попали в список целей спецслужб, подлежащих уничтожению американскими беспилотниками.
Журналисты Ахмад Заидан (Ahmad Zaidan) и Биналь Карим (Bilal Kareem) подали в суд на президента США Дональда Трампа и чиновников его администрации из-за подозрений, что их внесли в список целей, подлежащих уничтожению американскими беспилотниками, сообщает издание Politico, передает РИА Новости.
Журналисты утверждают, что попали в список спецслужб еще при администрации Барака Обамы, но новый президент и его команда ничего не сделали, чтобы исключить их из числа целей американских ВВС.
Согласно документам Агентства национальной безопасности США (АНБ), которые опубликовал в 2015 году сайт Intercept, бывший корреспондент телеканала "Аль-Джазира" в Исламабаде Заидан был включен Вашингтоном в список членов террористической группировки "Аль-Каида". Журналист, у которого есть сирийское и пакистанское гражданство, брал несколько интервью у лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена.
Обладатель американского паспорта Карим, который в последние годы работает как независимый журналист в Сирии, заявил, что "чудом не был убит в результате пяти авиаударов" за последний год.
Иск был передан в суд Вашингтона в четверг.
Фото © AFP 2017/ Pool/Jim Lo Scalzo
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