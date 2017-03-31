Два журналиста подали в суд на Трампа

Журналисты Ахмад Заидан (Ahmad Zaidan) и Биналь Карим (Bilal Kareem) подали в суд на президента США Дональда Трампа и чиновников его администрации из-за подозрений, что их внесли в список целей, подлежащих уничтожению американскими беспилотниками,

Журналисты утверждают, что попали в список спецслужб еще при администрации Барака Обамы, но новый президент и его команда ничего не сделали, чтобы исключить их из числа целей американских ВВС.

Согласно документам Агентства национальной безопасности США (АНБ), которые опубликовал в 2015 году сайт Intercept, бывший корреспондент телеканала "Аль-Джазира" в Исламабаде Заидан был включен Вашингтоном в список членов террористической группировки "Аль-Каида". Журналист, у которого есть сирийское и пакистанское гражданство, брал несколько интервью у лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена.





Обладатель американского паспорта Карим, который в последние годы работает как независимый журналист в Сирии, заявил, что "чудом не был убит в результате пяти авиаударов" за последний год.





Иск был передан в суд Вашингтона в четверг.