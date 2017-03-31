В Актобе юный шутник сообщил об угрозе безопасности жителей города

30 марта в 20.35 час. на пульт ЦОУ ДВД Актюбинской области поступил анонимный звонок с сообщением о возможном совершении преступления с угрозой безопасности в отношении жителей города , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали несовершеннолетнего жителя Актобе.





Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 115 УК РК «Угроза».





В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетнего. Согласно законодательству РК, ст 115 УК РК «Угроза» предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 МРП, либо арест на срок до шестидесяти суток.