В Актобе юный шутник сообщил об угрозе безопасности жителей города
31 марта 2017, 17:12
Теперь родителям подростка грозит наказание.
30 марта в 20.35 час. на пульт ЦОУ ДВД Актюбинской области поступил анонимный звонок с сообщением о возможном совершении преступления с угрозой безопасности в отношении жителей города, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали несовершеннолетнего жителя Актобе.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 115 УК РК «Угроза».
В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетнего. Согласно законодательству РК, ст 115 УК РК «Угроза» предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 МРП, либо арест на срок до шестидесяти суток.
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