Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Актобе юный шутник сообщил об угрозе безопасности жителей города

31 марта 2017, 17:12

Теперь родителям подростка грозит наказание.

30 марта в 20.35 час. на пульт ЦОУ ДВД Актюбинской области поступил анонимный звонок с сообщением о возможном совершении преступления с угрозой безопасности в отношении жителей города, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали несовершеннолетнего жителя Актобе.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 115 УК РК «Угроза».

В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетнего. Согласно законодательству РК, ст 115 УК РК «Угроза» предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 МРП, либо арест на срок до шестидесяти суток.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...