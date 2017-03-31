Верховный суд по протесту Генпрокуратуры пересмотрел приговор группировке мошенников

Сегодня кассационная инстанция Верховного Суда рассмотрела уголовное дело в отношении осужденных Айтбаевой А.Т., Рассохина М.М., Отт Л.В., Какен Ж.Т., Шарипова Ж.А., поступившее по протесту Генерального Прокурора, а также ходатайствам осужденных Айтбаевой А.Т., Рассохина М.М., Шарипова Ж.А., передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда постановила приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны от 5 марта 2016 года, постановление апелляционной судебной коллегии по уголовным делам суда г.Астаны от 27 июня 2016 года в отношении Айтбаевой Асемгуль, Рассохина Максима, Какена Жолдыбая изменить. Протест Генерального Прокурора, ходатайства осужденных Айтбаевой А.Т., Рассохина М.М. удовлетворить частично.

Так, коллегия постановила судебные акты в части признания Айтбаевой и Рассохина виновными по эпизоду мошенничества в отношении Ізтелеу Қ.Ә. на сумму 435540 тенге отменить и производство по делу прекратить за недоказанностью. Приговор в части взыскания с этих осужденных солидарно в пользу Ізтелеу Қ.Ә. материального ущерба в сумме 435 540 тенге, а также государственной пошлины в доход государства отменить, в удовлетворении гражданского иска Ізтелеу Қ.Ә. отказать.

Помимо этого, решением коллегии действия Какена со ст.ст. 28 ч.5, 177 ч.3 п. «б» УК РК были переквалифицированы на ст.ст. 28 ч.5, 177 ч.2 п.п. «а, б» УК РК. По ним ему назначено 1 год 1 месяц и 8 дней лишения свободы с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем. В связи с чем назначенное Какену наказание в части лишения свободы считается отбытым.

Этот же приговор в отношении Отт Лилии и Шарипова Жаксыкелды оставлен без изменения. Ходатайство осужденного Шарипова оставлено без удовлетворения.

«Выводы суда о доказанности осужденных в совершении инкриминируемых им деяний, при обстоятельствах, изложенных в приговоре и постановлении апелляционной инстанции, основаны на всесторонне, полно и объективно исследованных в судебном заседании доказательствах, соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Суды первой и апелляционной инстанции правильно установили предварительный сговор между Айтбаевой А.Т., Рассохиным М.М. и Отт Л.В. на совершение мошенничества по товарным и денежным кредитам, путем введения в заблуждение потерпевших и их обмана, при пособничестве Шарипова Ж.А. и Какена Ж.Т.», - говорится в сообщении Верховного суда.

В тексте отмечается, что преступления совершались с распределением ролей, при котором осужденная Отт Л. искала потенциальных жертв для оформления на них товарных и денежных кредитов, а осужденные Айтбаева А., Рассохин М. - оформляли кредиты при помощи менеджеров банка АО «Каспи банк» Шарипова Ж. и Какена Ж.

Суд признал доказанными совершение мошенничества осужденными по 314 эпизодам, в том числе 58 по денежным кредитам в отношении 160 потерпевших.

Вина Айтбаевой А.Т., Рассохина М.М. доказывается совокупностью ряда устойчивых и последовательных свидетельских показаний и фактов.

Также, осужденная Отт Л.В. в ходе главного судебного разбирательства пояснила, что на остановке в Астане увидела объявление с текстом «Помогу оформить кредит - «Мадина» и номер сотового телефона. Позвонив по номеру, Отт познакомилась с девушкой по имени «Мадина». Скинула ей ИИН, после чего с помощью «Мадины» у ее знакомого менеджера оформила кредит на покупку товара на сумму 600 тысяч тенге. Мадина в свою очередь дала ей 300 тысяч тенге, а остальной товар забрала. В дальнейшем Отт узнала, что настоящее имя «Мадины» Асемгуль Айтбаева. При встрече Айтбаева предложила ей работать вместе. Отт должна приводить людей для оформления на них кредитов, 50% А.Айтбаева оставляет себе, остальная сумма ей. Из этой суммы она выплачивала потерпевшему 5-10%, часть суммы уходила на погашение кредита в течение 2-3 месяцев, после чего платежи прекращались. Отт Л.В. согласилась на условия А.Айтбаевой и в течение 2013-2014 годов привозила людей с Тайыншинского района Северо-Казахстанской области для оформления кредитов.

Осужденные Ж.Какен и Ж.Шарипов показали, что оформляли кредиты по просьбе А.Айтбаевой и получали за это от нее вознаграждение.

В дальнейшем Отт изменила свои показания и стала утверждать, что оговорила Айтбаеву и Рассохина. Они якобы занимались только скупкой товара по 50% его стоимости. Суды всех инстанций (первая, апелляция и кассация), исследовав измененные показания, отнеслись к ним критически.

Сообщается, что доводы осужденных А.Айтбаевой и М.Рассохина о том, что они только покупали у Отт товары и отношения к оформленным кредитам не имеют, с потерпевшими не контактировали, опровергаются показаниями потерпевших и свидетелей. Потерпевшие М.Ращевская, А.Джумабекова, Н.Ягимнас, свидетели А.Сулейменова, М.Ажибаева, К.Тулендинов и другие показали в суде, что при разных обстоятельствах в ходе оформлении кредита встречались, контактировали с А.Айтбаевой и М.Рассохиным, и подтвердили их активную роль в этом процессе.

Доводы протеста о том, что в ходе судебного разбирательства из 160 потерпевших по делу допрошено только 57 и суду необходимо было обеспечить участие в судебном заседании и допросить всех потерпевших по делу являются несостоятельными. Так, потерпевшие, которые не были допрошены судом по данному уголовному делу, являются жителями г.Тайынша Северо-Казахстанской области. В этой связи от них поступили письменные заявления, в которых они указывали о невозможности приезда в Астану на судебное заседание ввиду материальных затруднений, и просили огласить их показания в судебном заседании, поддерживая свои иски. Суд первой инстанции в соответствии со ст.372 ч. п.2) УПК обоснованно огласил их показания. При этом каких-либо противоречий в оглашенных показаниях потерпевших не имелось, каких-либо вопросов со стороны участников процесса не возникло.

Судом установлено, что А.Айтбаева и М.Рассохин полученные в результате преступной деятельности деньги тратили по своему усмотрению. Так, в период совершения преступных действий, с августа по 28 декабря 2013 года, осужденные купили ряд дорогостоящих автомашин, а также 1-комнатную квартиру в Астане, которая была зарегистрирована на родственницу А.Айтбаевой. Судом установлено, что осмотр, оплата, регистрация недвижимости осуществлялась при непосредственном участии А.Айтбаевой. При этом осужденные официально нигде не работали, какая-либо регистрация их предпринимательской деятельности, как индивидуальных предпринимателей или ТОО, отсутствует. Суд признал квартиру и другое имущество, как имущество, приобретенное на средства добытое преступным путем, и обратил его в доход государства.

Напомним, что в соответствии с приговором суда и постановлением апелляционного суда А.Айтбаева окончательно осуждена на 5 лет, М.Рассохин и Л.Отт на 4 года 6 месяцев, Ж.Шарипов - 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. У всех осужденных конфисковано имущество, добытое преступным путем либо приобретенное на средства, добытые преступным путем.