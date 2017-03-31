Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Бишимбаева исключили из состава совета директоров КазАгро

31 марта 2017, 17:19

На его место избран избран Тимур Сулейменов.

Национальный управляющий холдинг «КазАгро» сообщил об изменениях в составе, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Напомним, экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева задержали в начале января. Его подозревают в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору. Полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев, по версии следствия, тратил на личные нужды.

Новым руководителем министерства национальной экономики вместо Куандыка Бишимбаева был назначен Тимур Сулейменов.

Как отмечается в сообщении, досрочно были прекращены полномочия в качестве члена совета директоров АО Куандыка Бишимбаева. Членом совета директоров избран избран Тимур Муратович Сулейменов.

Фото: ortcom.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...