Карабахский конфликт является внутренним делом Азербайджана, заявил Алиев

Нагорно-карабахский конфликт является внутренним делом Азербайджана, ни одна страна или международная организация не может вмешаться, заявил в пятницу президент республики Ильхам Алиев,

"Во время апрельских событий прошлого года армянская сторона обращалась в международные организации, к различным странам, чтобы поскорее остановились военные действия. Потом они даже обвиняли их в том, что они не пришли им на помощь. Притом, что карабахский конфликт является нашим внутренним делом. Нагорный Карабах признан международным сообществом, сопредседателями Минской группы ОБСЕ как неотъемлемая часть Азербайджана. События, которые, произошли, или могут произойти в Карабахе, являются внутренним делом Азербайджана. Ни одна международная организация, ни одна страна не может вмешаться в наше внутреннее дело", — приводит слова Алиева его пресс-служба.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.





С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.