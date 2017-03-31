В Таразе школьников сводили на экскурсию в колонию

Школьникам показали камеры, где сидят осужденные, некоторые из них рассказали свою историю, призывая школьников не совершать их ошибок.

Прокуратура Тараза организовала совместно родителями экскурсию для 19 учеников школ города, совершивших правонарушения, в исправительное учреждение ЖД-158/4 ДУИС по Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.





По информации прокуратуры области, школьникам показали камеры, где сидят осужденные, совершившие преступления некоторые из них рассказали свою историю, призывая школьников не совершать их ошибок.





«Примечательно, что дети воочию увидев изнутри исправительное учреждение, резко поменяли свое отношение к так называемой романтической «блатной жизни»», - отметили в прокуратуре.





Как рассказала одна из матерей школьника, ей матери-одиночке очень трудно воспитывать ребенка, так как все силы уходят на работу, вот и не углядела, как ребенок встал на неправильный путь. «Им же преступники описывают «прелести» красивой жизни «за колючкой, - сказала она. - Вот дети и ведутся на это, а сейчас увидев своими глазами, к чему это может привести эта жизнь, я вижу мой ребенок изменил свой взгляд».





После посещения исправительного учреждения прокурор Тараза Бекзат Сеилханов пригласил детей в городской музей и провел экскурсию по другим достопримечательностям города.





«Посмотрите, у вас всегда есть выбор: жить правильно или выбрать преступный путь, к чему последнее приведет вы уже видели, а встав на правильный путь – вы можете смело смотреть в глаза сверстников, ходить с высоко поднятой головой, стать гордостью своих родителей, вот, что я вам предлагаю» – сказал прокурор города.





В конце встречи он подарил детям мяч и призвал их заниматься спортом, создать команду, даже обещал иногда приходит к ним на тренировки.



