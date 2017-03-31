Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Европейские страны пригрозили бойкотировать «Евровидение» в Киеве

31 марта 2017, 17:32

Некоторые страны Европы могут отказаться от участия в «Евровидении» из-за недопуска российской участницы Юлии Самойловой.

Некоторые страны могут отказаться от участия в «Евровидении» в Киеве, если украинские власти останутся при решении не пускать российскую певицу Юлию Самойлову на конкурс. Об этом заявила глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Она направила премьер-министру Украины Владимиру Гройсману послание, в котором резко осудила действия властей незалежной.

Делтенре отметила, что Украина, приняв решение о недопуске Самойловой, показала себя явно не с демократической стороны.

«Ситуация вызывает недовольство среди вещателей из стран Европы — мы уже получили от них ряд сообщений критикующих решение СБУ. Данные страны рассматривают вероятность отказа от участия в конкурсе», - приводят заявление Делентре зарубежные СМИ.

Глава EBU напомнила, что «Евровидение» призвано объединить миллионы людей, а не рассорить их, и заявила, что союз делает все возможное для гарантированного участия всех конкурсантов.

Ранее Украине даже пригрозили недопуском к конкурсу из-за скандала вокруг Самойловой.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...