Европейские страны пригрозили бойкотировать «Евровидение» в Киеве

Некоторые страны могут отказаться от участия в «Евровидении» в Киеве, если украинские власти останутся при решении не пускать российскую певицу Юлию Самойлову на конкурс. Об этом заявила глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре,

Она направила премьер-министру Украины Владимиру Гройсману послание, в котором резко осудила действия властей незалежной.





Делтенре отметила, что Украина, приняв решение о недопуске Самойловой, показала себя явно не с демократической стороны.





«Ситуация вызывает недовольство среди вещателей из стран Европы — мы уже получили от них ряд сообщений критикующих решение СБУ. Данные страны рассматривают вероятность отказа от участия в конкурсе», - приводят заявление Делентре зарубежные СМИ.





Глава EBU напомнила, что «Евровидение» призвано объединить миллионы людей, а не рассорить их, и заявила, что союз делает все возможное для гарантированного участия всех конкурсантов.





Ранее Украине даже пригрозили недопуском к конкурсу из-за скандала вокруг Самойловой.