Европейские страны пригрозили бойкотировать «Евровидение» в Киеве
31 марта 2017, 17:32
Некоторые страны Европы могут отказаться от участия в «Евровидении» из-за недопуска российской участницы Юлии Самойловой.
Некоторые страны могут отказаться от участия в «Евровидении» в Киеве, если украинские власти останутся при решении не пускать российскую певицу Юлию Самойлову на конкурс. Об этом заявила глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Она направила премьер-министру Украины Владимиру Гройсману послание, в котором резко осудила действия властей незалежной.
Делтенре отметила, что Украина, приняв решение о недопуске Самойловой, показала себя явно не с демократической стороны.
«Ситуация вызывает недовольство среди вещателей из стран Европы — мы уже получили от них ряд сообщений критикующих решение СБУ. Данные страны рассматривают вероятность отказа от участия в конкурсе», - приводят заявление Делентре зарубежные СМИ.
Глава EBU напомнила, что «Евровидение» призвано объединить миллионы людей, а не рассорить их, и заявила, что союз делает все возможное для гарантированного участия всех конкурсантов.
Ранее Украине даже пригрозили недопуском к конкурсу из-за скандала вокруг Самойловой.
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