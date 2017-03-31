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Новости за сегодня

 В Алматы состоялся День информации по вопросам технического регулирования

 

Департаментом технического регулирования и метрологии по г. Алматы совместно с ЮФ РГП «КазИнСт» проведен День информации по вопросам технического регулирования, в котором приняли участие представители промышленных предприятии, технических комитетов, субъекты аккредитации и заинтересованные государственные органы.

В ходе мероприятия участники была доведена информация о планах мероприятий, проводимых в сфере технического регулирования в рамках реализации приоритетных направлении Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана. Обсуждены новости Таможенного/Евразийского экономического союза, подробно разъяснены нововведения в системе технического регулирования Республики Казахстан, в том числе рассмотрены вопросы об органических и Халал продуктах на основе экологически чистого сырья и технологий в соответствии с международными стандартами, законодательные акты, стандарты и их требования к производителям продукции для реализации прав ребенка, предпринимателей и потребителей.

Для более подробной информацией, предприятия могут обратиться в Департамент по телефонам 303-91-10, 303-91-43

 

 

31 марта 2017, 17:33
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