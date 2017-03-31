Бишимбаева исключили из состава совета директоров КазАгро

Национальный управляющий холдинг «КазАгро» сообщил об изменениях в составе, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение, опубликованное на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Напомним, экс-министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева задержали в начале января. Его подозревают в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору. Полученные незаконным путем денежные средства Бишимбаев, по версии следствия, тратил на личные нужды.

Новым руководителем министерства национальной экономики вместо Куандыка Бишимбаева был назначен Тимур Сулейменов.

Как отмечается в сообщении, досрочно были прекращены полномочия в качестве члена совета директоров АО Куандыка Бишимбаева. Членом совета директоров избран избран Тимур Муратович Сулейменов.