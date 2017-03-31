Российский офис BMW получил нового гендиректора
31 марта 2017, 17:39
Елена Смирнова проработала в BMW чуть более двух лет, а до этого провела 15 лет в Audi Russia.
Концерн BMW Group объявил о назначении доктора Максимилиана Келльнера исполняющим обязанности генерального директора российского офиса. На этом посту он заменит Елену Смирнову, которая оставила должность в середине марта «по семейным обстоятельствам».
Доктор Келльнер уже работал в BMW Group Россия – с апреля 2014-го по июль 2016 года он занимал позицию финансового директора. Позже он стал вице-президентом по подержанным автомобилям в мюнхенской штаб-квартире бренда. В общей сложности Максимилиан Келльнер сотрудничает с BMW уже более 30 лет.
Елена Смирнова проработала в BMW чуть более двух лет, а до этого провела 15 лет в Audi Russia, где с 2011 года также была гендиректором. Ранее издание Autonews.ru сообщало, что Смирнова решила оставить карьеру в баварском концерне, чтобы «заниматься детьми».
Текст: Александр Орехов
Фото: BMW
Via cartimes
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