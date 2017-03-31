WikiLeaks опубликовал новую часть конфиденциальных документов ЦРУ

Сайт WikiLeaks опубликовал новую часть пакета секретных документов под названием Vault 7, принадлежащих Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США,

Предыдущая часть пакета документов ЦРУ, обозначенная как Dark Matter ("Темная материя"), была опубликована 23 марта, в ней описывались способы взлома и заражения устройств компании Apple. Корпорация в своем заявлении отметила, что все уязвимости и проблемы в системе безопасности, о которых сообщалось, исправлены.





Сотрудники сайта сообщают, что новая часть публикации, обозначенная как Marble ("Мрамор"), содержит 676 файлов исходного кода одноименной секретной программы. Указывается, что программа Marble якобы маскирует фрагменты текстов вредоносных программ ЦРУ, из которых можно понять, что именно ведомство стоит за созданием вируса или осуществлением хакерской атаки. В частности, эти данные скрываются от судебно-медицинских экспертов и антивирусных компаний, сообщается на сайте.