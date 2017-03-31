WikiLeaks опубликовал новую часть конфиденциальных документов ЦРУ
31 марта 2017, 17:40
В частности, эти данные скрываются от судебно-медицинских экспертов и антивирусных компаний, сообщается на сайте.
Сайт WikiLeaks опубликовал новую часть пакета секретных документов под названием Vault 7, принадлежащих Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США, передает РИА Новости.
Предыдущая часть пакета документов ЦРУ, обозначенная как Dark Matter ("Темная материя"), была опубликована 23 марта, в ней описывались способы взлома и заражения устройств компании Apple. Корпорация в своем заявлении отметила, что все уязвимости и проблемы в системе безопасности, о которых сообщалось, исправлены.
Сотрудники сайта сообщают, что новая часть публикации, обозначенная как Marble ("Мрамор"), содержит 676 файлов исходного кода одноименной секретной программы. Указывается, что программа Marble якобы маскирует фрагменты текстов вредоносных программ ЦРУ, из которых можно понять, что именно ведомство стоит за созданием вируса или осуществлением хакерской атаки. В частности, эти данные скрываются от судебно-медицинских экспертов и антивирусных компаний, сообщается на сайте.
Отмечается, что программа используется исключительно для маскировки данных и не является причиной уязвимости программного обеспечения.
WikiLeaks опубликовал первую часть пакета документов ЦРУ 7 марта, сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети Центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.
Фото © AFP 2017/ Brendan Smialowski
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