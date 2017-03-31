В Сенате обсудили поправки в законодательство по вопросам культуры

Сегодня Комитет по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента Республики Казахстан провел встречу с Министром культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы, организациями и учреждениями культуры, учебными заведениями, а также театральными коллективами городов Астана, Алматы, Северо-Казахстанской и Мангистауской областей в рамках обсуждения проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры».

Мероприятие прошло с участием депутатов Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан, руководства Министерства культуры и спорта, организаций и учреждений культуры, а также директоров и художественных руководителей театров Казахстана.

Открывая встречу, председатель Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Бырганым Айтимова подчеркнула, что сегодня в государстве созданы все условия для развития культуры и сохранения лучших традиций классического и народного искусства. Предпринимаются всесторонние меры для его интегрирования в мировое культурное пространство. Сформирована нормативная правовая основа, приняты отраслевые законы и подзаконные акты в области культуры, развивается инфраструктура, принята Концепция культурной политики и другие программные документы, способствующие развитию отечественной культуры.

По словам сенатора, законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры», разработан и внесен депутатами Парламента в реализацию озвученной Главой государства Национальной идеи «Мәңгілік Ел», Послания Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», Концепции культурной политики Республики Казахстан, призванных консолидировать казахстанский народ с его богатым культурным наследием и творческим потенциалом на успешное достижение цели войти в число 30-ти самых развитых стран мира.

Сенатор выразила уверенность, что эти вопросы могут найти свое решение в инициированном депутатами Парламента проекте Закона, который поступил на рассмотрение Сената. По ее мнению в рамках законопроекта, удастся решить многие значимые вопросы этой сферы. К примеру, на законодательном уровне обозначить задачи, поставленные перед театрами, урегулировать вопросы внутреннего распорядка театров, привлечения сторонних творческих работников к постановкам, создания художественных советов и постановочных групп в театрах.

С основным докладом выступил Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы. Он осветил основные положения дальнейшей модернизации отрасли культуры. С ключевыми поправками законопроекта от имени инициаторов ознакомила депутат Мажилиса Парламента Айсина М.А. Так, в Законе Республики Казахстан «О культуре» устанавливается статус Национальной государственной книжной палаты Республики Казахстан, осуществляющей хранение и популяризацию печатных изданий, относящихся к культурному наследию народа Казахстана; закрепляется обязанность редакций средств массовой информации по предоставлению обязательных бесплатных экземпляров печатных изданий в Национальную государственную книжную палату, а в электронной форме - в библиотеки, имеющие статус «Центральная».

Кроме того законопроектом предлагается урегулировать вопросы в отношении организации культуры и деятельности театров, приобретения, издания и распространения общественно значимой литературы, а также уточнить компетенцию уполномоченного органа в области культуры.

С предложениями по развитию театрального искусства выступили художественный руководитель Казахского государственного академического театра драмы им.М.Ауэзова Асанали Ашимов, художественный руководитель Государственного академического казахского музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева Талгат Теменов, директор и художественный руководитель Государственного академического русского драматического театра им. М.Горького Еркин Касенов, директор Государственного академического русского театра драмы им. М.Лермонтова Юрий Якушев, художественный руководитель Театра кукол Куралай Ешмуратова и другие.

Свои точки зрения в отношении перспектив развития отечественных театров, театрального искусства и в целом культуры выразили депутаты Сената Ахан Бижанов, Али Бектаев, Серик Бектурганов, Жабал Ергалиев, Сарсенбай Енсегенов и Сергей Ершов.

Подводя итоги данной встречи, сенатор Айтимова Б.С. в качестве примера привела передовой международный опыт, таких стран как Израиль, Италия, США, где в сфере культуры широко используются различные формы меценатства и спонсорства. Отметила необходимость стимулирования таких подходов в Казахстане, остановилась на общегосударственном значении необходимости сохранения и приумножения отечественной театральной культуры, а также предложила объединить усилия депутатского корпуса и государственных структур в решении озвученных вопросов.