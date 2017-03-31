Иностранные инвесторы будут реализовывать ряд проектов в ЮКО
31 марта 2017, 17:54
В ходе поездки турецкие предприниматели ознакомились с потенциалом индустриальной зоны и специальной экономической зоной «Оңтүстік», а также деятельностью предприятий на территории этих зон.
Аким Южно-Казахстанской области Ж.Туймебаев принял делегацию индустриальной зоны «Анталия», которая прибыла с трехдневной рабочей поездкой в целях ознакомления с инвестиционным потенциалом региона, передает пресс-служба акима области.
В ходе поездки турецкие предприниматели ознакомились с потенциалом индустриальной зоны и специальной экономической зоной «Оңтүстік», а также деятельностью предприятий на территории этих зон.
Затем, турецкая делегация встретилась с местными предприниматели в формате В2В, где обе стороны обсудили вопросы привлечения инвестиций в новые технологии агропромышленного комплекса и развития малого и среднего бизнеса.
В ходе двусторонней встречи стороны достигли договоренностей о реализации совместных проектов по производству упаковочной продукции для пищевых продуктов, по производству упаковочной продукции для пищевых продуктов, оборудований для тепличных комплексов, а также производству сухих строительных смесей и лакокрасочных изделий.
Во время встречи глава региона отметил экономический потенциал области и рассказал о государственной поддержке, предоставляемый государством для предпринимателей.
«Я благодарю членов делегации за приезд, и ознакомление с социально-экономическим потенциалом региона. На сегодняшний день в Южном Казахстане созданы благоприятные условия для иностранных инвесторов. В регионе насчитывается 11 индустриальных зон. Кроме того, имеются все возможности для реализации совместных проектов в сфере сельского хозяйства, строительства. Самое главное – иметь благие намерения, четкие направления, доступность в развитии предпринимательства», - сказал Жансеит Кансеитович.
В свою очередь руководитель турецкой делегации, генеральный директор индустриальной зоны «Анталия» Ильхан Метин отметил, что у индустриальных зон, расположенных в городе Шымкент большой потенциал, а также выразил намерение инвестировать средства в реализацию совместных проектов.
Стоит отметить, что индустриальная зона «Анталия» является одним из 5 крупных потенциальных зон, где сосредоточены крупные компании, производящие экспортную продукцию по 8 сферам.
Фото: Пресс-служба акима ЮКО
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