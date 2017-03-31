2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма!
31 марта 2017, 17:57
Место проведения: г. Астана, Кургальджинсое шоссе 1, ТРЦ «Keruen city».
2 апреля в ТРЦ «KeruenCity» состоится благотворительная акция, посвященная Всемирному дню распространения информации об аутизме.
Акция включает в себя организацию музыкальной и творческой зоны для детей: аквагрим, художественные мастер-классы, скрапбукинг, рисование на мольбертах, спирографы-рисоваторы, лепку из соленого теста, развлекательную программу аниматоров, выступления музыкантов и артистов казахстанской эстрады, воспитанников центра «Сенім», студия «Ерке» национального военно – патриотического центра РК, и др.
Кроме того, во время мероприятия гостям представится возможность приобрести сумку с собственным дизайном и индивидуальным рисунком, осуществив благотворительный взнос от 1000 тг.
Организатор мероприятия: Корпоративный фонд «Болашақ».
Партнеры мероприятия: центр развития речи «Росток», абилитационный центр «Тамшылар», центр психолого-педагогической коррекции «Сенiм», ТРЦ «Keruencity», общественный фонд «Дорогою добра»,общественный фонд «Ашық әлем».
Место проведения: г. Астана, Кургальджинсое шоссе 1, ТРЦ «Keruen city»
Дата проведения: 2 апреля 2017 года
Начало: 11:00 часов
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