2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма!

2 апреля в ТРЦ «KeruenCity» состоится благотворительная акция, посвященная Всемирному дню распространения информации об аутизме.





Акция включает в себя организацию музыкальной и творческой зоны для детей: аквагрим, художественные мастер-классы, скрапбукинг, рисование на мольбертах, спирографы-рисоваторы, лепку из соленого теста, развлекательную программу аниматоров, выступления музыкантов и артистов казахстанской эстрады, воспитанников центра «Сенім», студия «Ерке» национального военно – патриотического центра РК, и др.

Кроме того, во время мероприятия гостям представится возможность приобрести сумку с собственным дизайном и индивидуальным рисунком, осуществив благотворительный взнос от 1000 тг.

Организатор мероприятия: Корпоративный фонд «Болашақ».





Партнеры мероприятия: центр развития речи «Росток», абилитационный центр «Тамшылар», центр психолого-педагогической коррекции «Сенiм», ТРЦ «Keruencity», общественный фонд «Дорогою добра»,общественный фонд «Ашық әлем».





Место проведения: г. Астана, Кургальджинсое шоссе 1, ТРЦ «Keruen city»

Дата проведения: 2 апреля 2017 года

Начало: 11:00 часов



