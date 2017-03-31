24-летний горнорабочий был обнаружен мертвым в Карагандинской области
31 марта 2017, 18:03
Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.
31 марта на Южно-Жезказганском руднике Горно-Производственного комплекса ПО «Жезказганцветмет» произошел несчастный случай, передает Zakon.kz.
Как сообщили в пресс-служба компании «Казахмыс», в одном из штреков без признаков жизни был обнаружен горнорабочий очистного забоя 1992 года рождения.
Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.
«Руководство и трудовой коллектив компании «Казахмыс» приносят искренние соболезнования родным и близким погибшего», - говорится в сообщении компании.
Фото: inform.kz.
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