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24-летний горнорабочий был обнаружен мертвым в Карагандинской области

31 марта 2017, 18:03

Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.

31 марта на Южно-Жезказганском руднике Горно-Производственного комплекса ПО «Жезказганцветмет» произошел несчастный случай, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-служба компании «Казахмыс», в одном из штреков без признаков жизни был обнаружен горнорабочий очистного забоя 1992 года рождения.

Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.

«Руководство и трудовой коллектив компании «Казахмыс» приносят искренние соболезнования родным и близким погибшего», - говорится в сообщении компании.

Фото: inform.kz.

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