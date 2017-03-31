Дедушка казахстанского Зидана объяснил выбор "звездного" имени. По словам Куанышкали Зинедена, имя выбирал именно он, так как всей семьей они регулярно смотрят футбольные матчи и являются поклонниками легендарного французского футболиста алжирского происхождения.





"Это у меня не первый внук, старшая − внучка. Болеем за казахстанскую команду, но пока они таких результатов не добились, поэтому смотрим еврокубки, когда играет "Реал Мадрид", где ныне тренирует Зидан. Как вырастет, на спорт отдадим, будем смотреть, как получается", — сказал дедушка.





Ребенок, по его словам, родился 27 февраля нынешнего года, весом 3,5 килограмма, рост 52 сантиметра.







