В Актюбинской области возобновят проект «Халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету»
31 марта 2017, 18:16
Реализация проекта продлится до 27 апреля.
В Актюбинской области 3 апреля будет возобновлен проект «Халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету». Совещание, посвященное вопросам реализации проекта, прошло в акимате области. Руководители рабочих групп проинформировали главу региона о планируемых мероприятиях.
Реализация проекта продлится до 27 апреля. Рабочие группы из числа местных специалистов, будут работать по 8 направлениям проекта в г. Актобе и 5 районах области – Байганинском, Мугалжарском, Шалкарском, Алгинском, Темирском.
Как и ранее основной акцент в работе с населением будет сделан на решение актуальных социальных вопросов, профилактику религиозного экстремизма, разъяснение вопросов реализации государственных и отраслевых программ, развитие бизнес среды в регионе.
- Прошу при встречах, проведении разъяснительных мероприятий разговаривать на языке простого народа. Не надо читать часовые лекции, изобилующие специальной терминологией.Для этого к каждой встрече нужно готовиться заранее. Самое главное – чтобы все это, в конечном итоге, принесло пользу населению, чтобы положительный эффект почувствовал каждый отдельно взятый житель области, охваченный проектом. Будьте нацелены на результат, -поставил задачу перед руководителями рабочих групп Бердыбек Сапарбаев.
Напомним, согласно поручения Главы государства,впервые масштабный проект «Халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету» был реализован в Актюбинской области с 29 сентября по 28 октября 2016 года. В регион из Астаны прибыла межведомственная группа из 230 экспертов. По поручению акима области Бердыбека Сапарбаева, проект был продолжен в период с 10 ноября по 10 декабря 2016 года силами местных специалистов.
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