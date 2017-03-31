Кремль посоветовал США «читать по губам» Путина

емль посоветовал тем, кто считает, что Россия вмешивалась во внутренние дела США, «читать по губам» президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Good Morning America на телеканале ABC, комментируя высказывание Путина о том, что Россия не вмешивалась в президентские выборы США, передает Крпередает РБК





«Мы уверены. Мы уверены на 100%. Мы говорили это с самого начала, в этом деле нет ничего кроме клеветы, и все эти фейковые новости беспочвенны. И нет никаких доказательств. И мы предлагаем, всем, кто настаивает на том, что Россия вмешалась тем или иным способом во внутренние дела США, читать мистера Путина по губам», — сказал Песков.





В четверг, 30 марта, Путин, отвечая на вопрос на Международном арктическом форуме в Архангельске, о вмешательстве Москвы в выборы в США сказал: «Как говорил президент Рейган, читайте по губам: No».





В марте глава ФБР Джеймс Коми заявил, что в США проводится расследование вмешательства Москвы в американский выборных процесс. Как сообщал телеканал CNN, ведомство располагает информацией о том, что помощники Дональда Трампа вели переговоры с представителями России во время проведения президентской компании. По данным телеканала, Трампа планировал дискредитировать предвыборную кампанию Хиллари Клинтон, и для этого хотел сотрудничать с Россией.



