Казахстанку с детьми выдворили из Литвы без объяснения причин

Адиля Юсупова потеряла сотни тысяч тенге на перелеты и гостиницу и находится в полной растерянности. 26 марта женщину вместе с семьей задержали литовские пограничники в аэропорту Вильнюса, а после выдворили из страны. По словам женщины, без каких-либо объяснений.





Детали путешествия, обернувшегося тремя сутками пути и стрессом, алматинка рассказала Sputnik Казахстан по телефону. По словам женщины, ее муж, который занимается автозапчастями, отправился в командировку в Вильнюс. Она решила съездить вместе с ним и взять с собой детей, так как были каникулы. Вся семья получила шенгенскую визу после собеседования в консульстве и забронировала номера в отеле. Они планировали провести два дня в Вильнюсе и ненадолго заехать во Франкфурт. Однако по прибытии в столицу Литвы начались проблемы: местным пограничникам не понравились документы казахстанцев.





В частности, вопросы вызвал тот факт, что у детей и родителей разные фамилии, а также само наличие при них свидетельств о рождении. "Над нами так издевались, будто мы бомжи с улицы. Нас даже никто слушать не стал, они орали:





"Это Шенген, это Шенген, вы ничего не понимаете!". Я говорю: "Вы меня послушайте…". Никто слушать не хотел. Один мужчина стоит и говорит: "Вы что, не знаете, что это Шенген, а вы сюда приехали?". Многие моменты не помню – я уже расплакалась тогда от обиды. У меня дети плакали, ничего не понимали", — так начинает свой рассказ о неудавшемся путешествии в Европу Адиля Юсупова.





Что пошло не так, женщина не знает до сих пор, но ее с детьми и мужем отвели в подвал аэропорта и заперли на замок. Ни воды, ни еды они в течение 16 часов заключения не видели.









"Вода там была из-под крана. Только унитаз был и один диван на пятерых, воздуха вообще нет, мне детей так было жалко! И после, в 5 утра, открывает дверь какой-то пограничник, хотя до этого они обещали, что придет начальство и с нами поговорит. Пришел какой-то другой мужчина и сказал: "Одевайтесь, уже посадка началась, мы вас отправляем обратно". Так мы доехали до Киева. Я спрашиваю: "А обратно как мы поедем?". "Обратно вы поедете за свой счет", — пересказывает случившееся Адиля.





Таким образом, власти Литвы аннулировали все купленные билеты в оба конца и бросили семью в аэропорту Киева. Из Киева до Алматы туристы полетели за свой счет.





Но это лишь малая часть "сгоревших" затрат. Дело в том, что семья Юсуповой купила билеты по маршруту Алматы – Вильнюс – Франкфурт – Вильнюс — Алматы с пересадкой в Киеве, а кроме того выкупила места в отеле на 10 дней.





Пока женщина может сказать точно, сколько ушло на авиабилеты без учета незапланированного возвращения из Киева – примерно 740 тысяч тенге на пятерых. Но дело не только в деньгах: казахстанка боится, что въезд в Европу ей закрыт: на визе литовские пограничники поставили штамп "упразднен".





"У нас азиатская внешность. Они 100% подумали, что мы беженцы. Я просила: позвоните в отель, у нас там бронь, позвоните мужу на работу. Они даже нас не слушали", — делится догадкой Юсупова.





Для того, чтобы развеять сомнения, женщина вскоре после возвращения на родину пришла в консульство Литовской Республики в Алматы, но, по словам алматинки, сотрудник, который оформлял визы для ее семьи, ситуацию не прояснил.





"То, что пограничники дали мне бумагу, я сдала на перевод. Но консул мне прочитал, и так было написано, что я недостаточно документов предоставила, чтобы посещать их страну. Я говорю ему: "Вы же видели, что все документы у нас! Он плечами пожимает", — описывает Юсупова беседу в консульстве.





Чтобы понять, что произошло 26 марта в вильнюсском аэропорту, агентство связалось со вторым секретарем консульства Литвы в Алматы Валдасом Бурнейка, именно он работал с казахстанкой до и после инцидента.





- Валдас, какова причина того, что Юсупову с семьей не пропустили в Литву?





Понимаете, все очень просто. То, что она на границе рассказывала, получается, пограничников не убедило. И ее слова, наверное, показались недостаточно вескими. Она получила документы на руки на границе, где отмечено, по какой причине ее не пустили.





- А что конкретно было написано в этих документах? Там же по-литовски было написано?





- Это стандартная Шенгенская форма, где есть несколько пунктов, по которым отказано во въезде. Не надо путать – это никакая не депортация. Просто отказали во въезде. Всегда надо знать, что наличие Шенгенской визы в паспорте еще не означает автоматически въезда в Шенгенскую зону. Можно иметь визу, но если не докажешь пограничникам свои цели поездки, тебе могут спокойно отказать. К сожалению, такое бывает. Если не истекли сроки, она может обжаловать это решение. У нас такой порядок, что можно обжаловать в вильнюсском окружном суде. -





А по каким критериям она не прошла?





- Этого я не могу сказать, потому что меня там не было с ней.





- То есть это выясняется во время беседы?





- Пограничники всего света руководствуются похожими соображениями. То же самое, если литовский гражданин въезжает в Республику Казахстан, и что-то там пограничникам показалось неубедительным, его не впустят. То, что сейчас действует безвизовый режим между Литвой и Казахстаном – без визы можно находиться 30 дней – это не значит автоматически, что каждый литовский гражданин может въехать в Казахстан. Пограничники могут развернуть и сказать: ваши цели поездки, которые вы декларируете здесь, нас не убедили. Вот и все. Она же визу у нас получила, отрицательного ответа не получила. Все документы были в порядке. Если бы они были не в порядке, она бы не получила визу. Но я не знаю, что она там сказала. Вы там не были, и я не был – люди эмоциям поддаются, бывают случаи всякие. Если бы вам прокомментировали эту ситуацию пограничники, вы, может быть, услышали совсем другую историю. Мы этого тоже не знаем.





- Почему ее отправили в Киев, а не в Алматы?





- Прямого рейса нет, она, скорее всего, и прилетела через Киев. Всегда отправляют человека в ту страну, из которой он прилетел.





- А этот штамп на визе – "panaikinta". Он означает, что эти люди теперь не могут посещать Шенгенскую зону?





Нет, это просто закрыта виза. Я ей уже объяснил, что она ни в каких списках не значится… Ей просто отказали в этот момент въехать. Пожалуйста, она может подать документы в любое консульское учреждение шенгенских стран и поехать снова.









Таким образом, ситуация с возвратом денег останется нерешенной до обжалования решения пограничников в суде. Однако обратится ли казахстанка в литовский суд – неизвестно.





"Я хочу добиться – мы столько денег потратили, и столько издевались, также не бывает! В суд я хочу пойти, но нам в консульстве сказали – вы можете нанять адвоката в Литве и подать в суд в течение 14 дней. Но как я найду в Литве адвоката? Мне надо туда ехать, или по интернету? Это же тоже деньги!", — возмущается Юсупова.





От безысходности она написала письмо с просьбой о помощи в МИД Казахстана, и все еще ждет ответа.



