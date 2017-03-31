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В Кокшетау от сильного ветра рухнули две остановки

31 марта 2017, 19:04

Пользователи социальных сетей возмущены качеством устанавливаемых в городе сооружений.

В Кокшетау 30 марта от сильного ветра рухнули сразу два остановочных павильона. Как заверили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и автомобильных дорог, остановки уже водружены на место.

Первый не выдержавший шквального ветра павильон — на автобусной остановке, что находится вблизи перекрестка улиц Абая − Габдуллина. К счастью, рядом никого не было.


Впрочем, это не единственный подобный случай в областном центре. Металлоконструкция на остановке по улице Капцевича тоже не выдержала яростного порыва ветра и рухнула. Горожане дружно делятся фотографиями и сетуют на ненадежное крепление.


"На этот раз ветер забросил конструкцию за забор Кокшетауского медицинского колледжа. Новые остановочные павильоны плохо закреплены. Зачастую они устанавливаются на асфальтовое покрытие и вовсе без креплений", — заявляет один из пользователей в соцсети.

Между тем в отделе ЖКХ, транспорта и автомобильных дорог при горакимате заверили: остановки уже на своем месте.

"Сегодня утром оба остановочных павильона вновь установлены. Теперь они закреплены лучше", — заявила в телефонном разговоре главный специалист отдела Елена Суханова.

Пользователи запечатлели другие жуткие последствия бушующей стихии. Ветер снес кирпичную облицовку многоэтажного дома, в результате чего кирпичи сильно повредили припаркованный во дворе автомобиль.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: соцсети.

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