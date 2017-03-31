Билетами на ЭКСПО 2017 наградили победителей конкурса профмастерства в ВКО

В Усть-Каменогорске победителей регионального чемпионата «World Skills Kazakhstan 2017», направленного на популяризацию рабочих профессий среди молодежи, ждал сюрприз. На церемонии награждения кроме дипломов и подарков, лучшие студенты получили сертификаты на трудоустройство и билеты на ЭКСПО 2017.





Свой уровень владения профессией более 80 студентов колледжей Восточно-Казахстанской области продемонстрировали на конкурсе «World Skills Kazakhstan 2017», нацеленном на популяризацию рабочих профессий среди молодежи.





В Усть-Каменогорске по итогам борьбы состоялась церемония закрытия чемпионата и награждение победителей. Эксперты отбирали лучших представителей по 11 компетенциям. Среди них такие специальности, как «Электромонтажные работы», «Мехатроника»«Сварочные технологии», «Кладка кирпича»,«Ресторанный сервис», «Поварское дело».





Поздравляя победителей,руководитель управления образования ВКО Айжан Садыкова отметила, что чемпионат профессионально мастерства «World Skills Kazakhstan 2017» - большой праздник для системы технического и профессионального образования.









-Этот чемпионат - компас, по которому мы с вами ориентируемся и должны определять, по каким стандартам готовить наших специалистов. Ребята, принявшие участие в конкурсе, будут строить наше государство, на них мы возлагаем надежды. Здесь нет проигравших. Каждый узнал много нового, понял, что нужно сделать для повышения своего профессионального мастерства, - сказала Айжан Садыкова.





В качестве награды победителей конкурса ждали не только дипломы и наборы инструментов по специальности. Важным для студентов стало получение сертификатов по трудоустройству от предприятий региона. Специальным подарком для всех победителей от управления образования был билет на международную выставку ЭКСПО 2017.





Гордится первым местом в компетенции «Ресторанный сервис» студент Ануар Сарбаев. Чемпионат «World Skills 2017» для него был проверкой на прочность.





- Испытываю массу положительных эмоций. Этот чемпионат стал важным этапом в моем карьерном пути. Благодарю организаторов. Надеюсь, съездив на ЭКСПО, проведу интересные каникулы летом, - поделился впечатлениями Ануар Сарбаев.





Стоит отметить, что студенты, занявшие первые места, представят Восточный Казахстан на Национальном чемпионате World Skills Kazakhstan 2017.



