Шымкентская ковровая фабрика произвела 3 млн. кв. метров ковров

Компания экспортирует свою продукцию в такие страны как Россия, Киргизия, Азербайджан, Таджикистан.

Южно-Казахстанская ковровая фабрика «Бал Текстиль» специализирующаяся на производстве ковров, ковровых изделий и полипропиленовых нитей увеличила объем экспорта на 20-30%. Сейчас компания экспортирует свою продукцию в такие страны как Россия, Киргизия, Азербайджан, Таджикистан.





На сегодня мощность производства ковров и ковровых изделий составляет более 5 млн. кв. м. в год. Предприятие имеет возможность производить 4 тыс. тонны ковровых изделий из полипропиленовых нитей. В прошлом году фабрика произвела 3 млн. кв. метров ковров и ковровых изделий. Объем инвестиций составил 1,7 млрд. тенге, на фабрике трудятся 240 человек.





На фабрике установлены 7 высокотехнологичных станков бельгийской фирмы «Michel Van De Wiele», которые позваляют производить порядка 9 тыс. кв. метров в день ковровых изделий. Полипропиленовые синтетические нити изготавливаются на оборудовании последнего поколения германских фирм «Oerlikon Neumag» и «Allma Volkmann», а также французской «SUPERBA».





Ковры изготавливаются из синтетических нитей пропилена. Полипропилен или же сокращенно нити BCF являются наиболее распространенным материалом. Одна из особенностей этих нитей – не скручиваются при работе, имеют равномерную фактуру. То есть, не прядущие нити максимально уменьшают затраты в процессе пряжи ковра, благодаря этому облегчают работу в его выпуске.





На фабрике «Бал Текстиль» выпускают тысячи разновидностей ковров и ковровых изделий, прядутся полипропиленовые нити марки Heat Set, BCF, Freeze.





Фабрика по производству ковров, расположенная в специальной экономической зоне «Оңтүстік» запущена в октябре 2013 году отечественными предпринимателями совместно с турецкой компанией по производству ковров «Kartal Carpets».





В итоге, благодаря высокому качеству произведенной продукции и эффективным ценам, а также различной дизайнерской коллекции, коллектив фабрики в 2014 году на республиканском конкурсе «Алтын Сапа» в номинации «Лучший товар для населения» был награждён дипломом второй степени.





В 2016 году на прошедшем в Женеве Международном конкурсе BID, фабрика «Бал Текстиль» получила премию в номинации «GOLD» за качество выпускаемой продукции.



