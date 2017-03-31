В четырех областях Казахстана закрыты дороги
31 марта 2017, 20:02
Ограничения были введены из-за метели и плохой видимости.
Сегодня, 31 марта, в четырех областях Казахстана были введены ограничения движения транспорта на трассах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».
В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:
1. «Кокшетау-г.Атбасар» км. 48-184, участок от с.Зеренда до г.Атбасар;
2. «Жезказган-Петропавловск»» км. 535-552, участок Кольцо-п.Сурган;
2. «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260, участок от границы Костанайской области до п.Сурган.
В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 108-232, участок от п.Аулиеколь до границы Акмолинской области.
В Восточно-Казахстанской области в связи с затоплением паводковыми водами введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Семей-Кайнар» км. 8-166 (перелив на 27 км. ширина-12 м.)
Объезд данного участка осуществляется через автодорогу «Семей-Караул».
В Павлодарской области в связи с паводковой ситуацией введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ленинский-Аксу-Коктобе-Большой Акжар» км. 186-220, участок от с.Майское до г.Курчатов. (перелив на 197 км. шириной-70 м. и размыв шириной-60 м.).
На указанных участках Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей имеются водопропускные трубы, проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки, сигнальные столбики. Организовано круглосуточное дежурство.
Фото: bnews.kz.
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