С 1 апреля 2017 года информационные системы таможенного администрирования переходят на новую версию 5.12.0
Уважаемые налогоплательщики, осуществляющие внешнеторговые операции!
Напоминаем, что в соответствии с пунктом 6 статьи 180 Таможенного кодекса Таможенного союза подача таможенной декларации в письменной форме должна сопровождаться представлением таможенному органу ее электронной копии. Структура и формат электронной копии таможенной декларации, а также порядок ее представления и использования определяются решением Комиссии Таможенного союза.
В соответствии с вышеуказанной нормой Таможенного кодекса Решением Коллегии ЕЭК от 16 января 2017 года № 1 внесены изменения в Решение Коллегии ЕЭК от 12 ноября 2013 года № 254, согласно которым с 1 апреля 2017 года электронная копия декларации на товары и транзитной декларации формируются в XML-формате в информационной системе таможенного администрирования версии 5.12.0.
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