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СМИ: Брэд Питт похудел до неузнаваемости

31 марта 2017, 20:50

Как отмечает Daily Mail, Питт, которого часто называют самым сексуальным мужчиной среди живущих, стал «тенью» самого себя, а его худоба шокирует.

Американский актер Брэд Питт похудел до неузнаваемости. Издание Daily Mail опубликовало новые фотографии артиста, сделанные папарацци в Лос-Анджелесе, передает Газета.ру.

Как отмечает издание, Питт, которого часто называют самым сексуальным мужчиной среди живущих, стал «тенью» самого себя, а его худоба шокирует.

Судя по всему, утверждает газета, развод с актрисой Анджелиной Джоли и «некрасивое» судебное противостояние сделали свое дело.

Ранее СМИ сообщили, что Питт увлекся скульптурой. Как заявил источник, после расставания с Джоли звезда «Бойцовского клуба» проводит время в лос-анджелесской студии скульптора Томаса Хаусиго, с которым дружит.


Фото: Daily Mail.

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