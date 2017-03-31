СМИ: Брэд Питт похудел до неузнаваемости

Как отмечает Daily Mail, Питт, которого часто называют самым сексуальным мужчиной среди живущих, стал «тенью» самого себя, а его худоба шокирует.

Американский актер Брэд Питт похудел до неузнаваемости. Издание Daily Mail опубликовало новые фотографии артиста, сделанные папарацци в Лос-Анджелесе, передает передает Газета.ру





Как отмечает издание, Питт, которого часто называют самым сексуальным мужчиной среди живущих, стал «тенью» самого себя, а его худоба шокирует.





Судя по всему, утверждает газета, развод с актрисой Анджелиной Джоли и «некрасивое» судебное противостояние сделали свое дело.





Ранее СМИ сообщили, что Питт увлекся скульптурой. Как заявил источник, после расставания с Джоли звезда «Бойцовского клуба» проводит время в лос-анджелесской студии скульптора Томаса Хаусиго, с которым дружит.





Gaunt Brad Pitt looks a shadow of his former self in shock new pictures https://t.co/etZBVE8yccpic.twitter.com/W2u37C9kdB — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 30 марта 2017 г.



