СМИ: Брэд Питт похудел до неузнаваемости
31 марта 2017, 20:50
Как отмечает Daily Mail, Питт, которого часто называют самым сексуальным мужчиной среди живущих, стал «тенью» самого себя, а его худоба шокирует.
Американский актер Брэд Питт похудел до неузнаваемости. Издание Daily Mail опубликовало новые фотографии артиста, сделанные папарацци в Лос-Анджелесе, передает Газета.ру.
Как отмечает издание, Питт, которого часто называют самым сексуальным мужчиной среди живущих, стал «тенью» самого себя, а его худоба шокирует.
Судя по всему, утверждает газета, развод с актрисой Анджелиной Джоли и «некрасивое» судебное противостояние сделали свое дело.
Ранее СМИ сообщили, что Питт увлекся скульптурой. Как заявил источник, после расставания с Джоли звезда «Бойцовского клуба» проводит время в лос-анджелесской студии скульптора Томаса Хаусиго, с которым дружит.
Gaunt Brad Pitt looks a shadow of his former self in shock new pictures https://t.co/etZBVE8yccpic.twitter.com/W2u37C9kdB— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 30 марта 2017 г.
Фото: Daily Mail.
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