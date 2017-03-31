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Савченко не исключает участия в выборах президента Украины

31 марта 2017, 21:04

По ее мнению, на Украине нет эволюционного пути, благодаря которому человек мог бы честным путем прийти к власти, а обязательным путем является "эволюция и революция одновременно".

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, ранее осужденная в РФ по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная указом президента России, заявила, что не исключает участия в выборах президента Украины, передает РИА Новости.

"Это самый часто задаваемый мне вопрос в последнее время", — цитирует слова Савченко издание Postimees.

По ее мнению, на Украине нет эволюционного пути, благодаря которому человек мог бы честным путем прийти к власти, а обязательным путем является "эволюция и революция одновременно".

"Здесь важно найти баланс, так как вокруг одни опасности… Нужно думать! Если я пойму, что людям это нужно, тогда выберу этот путь. Я же служила в ВДВ, где был девиз: "Никто кроме нас!" Поэтому, если не мы, то кто?" — заявила Савченко, приехавшая в Таллин по приглашению депутата Европарламента от Эстонии Марью Лауристин.

Она считает, что власти допустили много ошибок в отношении конфликта на востоке Украины. "Каждый раз ситуацию можно было изменить в позитивную сторону, но каждый раз власть делала ошибки, чтобы не потерять свой капитал. Ошибки делались в ущерб и оккупированным, и не оккупированным территориям. Сейчас важно понять, что мы можем еще успеть исправить эти ошибки и стать на правильный путь. А если не успеем, то война затянется надолго", — сказала она.

Савченко считает, что для исправления ошибок нужно переизбрать политическую элиту. "Этого людям еще никто и никогда не предлагал. Эту программу я пытаюсь донести до жителей Украины. Мы не должны доверять власти, делегируя ей все полномочия на управление нашими жизнями. Мы должны ее контролировать", — заявила депутат.

Николай Адашкевич.

Фото: РИА Новости. Михаил Воскресенский.

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