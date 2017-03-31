Маск назвал многоразовые корабли будущим космической отрасли

Американский предприниматель, глава ракетостроительной компании SpaceX Илон Маск, заявил, что будущее космических исследований - за многократным использованием космической техники, передает передает ТАСС





Как сообщает газета The Wall Street Journal, Маск высказал эту мысль на встрече с журналистами после того, как SpaceX впервые повторно использовала ступень ракеты Falcon 9 при запуске, а также смогла после этого успешно посадить данный элемент носителя на специальную платформу.





По словам Маска, руководство компании считает, что колонизация Марса прямо зависит от того, удастся ли многократно использовать космические корабли для полетов на планету. Как отмечает WSJ, в ходе беседы Маск впервые высказал мысль о том, что огромные корабли для перевозки колонистов должны быть пригодны для совершения тысячи полетов на Марс. Он добавил, что хотел бы, чтобы первое поселение на Марсе было создано еще при его жизни. "Добиваясь этой цели, мы не хотим доводить компанию до банкротства", - подчеркнул он.





Идеи освоения Марса Илон Маск подробно изложил в сентябре прошлого года в мексиканской Гвадалахаре на конгрессе Международной астронавтической федерации. По его словам, компания SpaceX планирует использовать разгонные блоки, способные самостоятельно возвращаться на Землю и использоваться еще несколько раз. Капсулу предлагается дозаправлять на орбите Земли или Луны, чтобы стало возможным преодолеть расстояние до Марса. Под проект должны быть созданы исключительно мощные ракетные двигатели Raptor, работающие на жидком метане и жидком кислороде. Новая ракета-носитель компании Маска должна выводить на низкую околоземную орбиту полезный груз от 300 до 550 тонн.





Согласно прогнозам Маска, представленным на конгрессе международной астронавтической федерации, колонизовать Марс можно за 40-100 лет, если отправлять на Красную планету 100-200 человек единовременно. При этом продолжительность полета составит от 80 до 150 дней.





Игорь Борисенко.



