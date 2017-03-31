Юлия Самойлова заявлена под третьим номером на «Евровидении-2017»

До сих пор остается неясным, сможет ли она участвовать в конкурсе в Киеве.

Российская певица Юлия Самойлова заявлена во втором полуфинале «Евровидения-2017» на Украине под третьим номером. Порядок выступления артистов опубликован на сайте соревнования в пятницу, 31 марта.





Первым номером в первом полуфинале — 9 мая — выступит представитель Швеции. За ним в тот же день исполнят свои композиции музыканты из Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии и других 11 государств.





До сих пор остается неясным, сможет ли она участвовать в конкурсе в Киеве — Служба безопасности Украины (СБУ) закрыла исполнительнице въезд в страну на три года.





Второй полуфинал Евровидения состоится 11 мая. Вместе с Россией в списке на этот день значатся Сербия, Австрия, Македония, Мальта, Румыния, Нидерланды, Венгрия и еще 11 стран.





Ранее 31 марта подтвердилось, что Европейский вещательный союз (ЕВС) направил на имя украинского премьера Владимира Гройсмана письмо, в котором выражается недовольство решением Киева не пускать на «Евровидение» Самойлову. Согласно обращению, ряд вещательных компаний Европы (их названия не приводятся) намерен бойкотировать соревнование.







