Экс-полицейский Манарбек Утеуов поколотил начальника СИЗО

Бывший полицейский Манарбек Утеуов, который прославился после скандального разоблачения своего руководства, оказался втянут в ещё одно громкое разбирательство. Сейчас отбывает наказание за убийство, но, оказалось, до сих пор ведёт себя скверно: умудрился избить начальника СИЗО, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ",





Следствие по этому факту уже подходит к завершению, и в апреле начнется суд. Как рассказывают сотрудники, экс-полицейский не подчиняется внутренним порядкам. А однажды устроил настоящий погром. Успокаивать его пришел даже начальник изолятора Ержан Молдабек, но получилось только хуже. Утеов избил и его.





Бывший оперативник уже имеет солидный срок за убийство гражданина Узбекистана. А прославился он тем, что после ареста «потянул» за собой коллег, замешанных в различных преступлениях. В итоге за решеткой оказались еще девять экс-полицейских.





Галина Базаева.



