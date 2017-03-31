Экс-полицейский Манарбек Утеуов поколотил начальника СИЗО
31 марта 2017, 22:15
Как рассказывают сотрудники, экс-полицейский не подчиняется внутренним порядкам.
Бывший полицейский Манарбек Утеуов, который прославился после скандального разоблачения своего руководства, оказался втянут в ещё одно громкое разбирательство. Сейчас отбывает наказание за убийство, но, оказалось, до сих пор ведёт себя скверно: умудрился избить начальника СИЗО, сообщает телеканал "КТК",
Следствие по этому факту уже подходит к завершению, и в апреле начнется суд. Как рассказывают сотрудники, экс-полицейский не подчиняется внутренним порядкам. А однажды устроил настоящий погром. Успокаивать его пришел даже начальник изолятора Ержан Молдабек, но получилось только хуже. Утеов избил и его.
Бывший оперативник уже имеет солидный срок за убийство гражданина Узбекистана. А прославился он тем, что после ареста «потянул» за собой коллег, замешанных в различных преступлениях. В итоге за решеткой оказались еще девять экс-полицейских.
Галина Базаева.
Фото: кадр из видео.
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