А.Ашимов попросил министра остановить сексуальное засилье на экране

Казахстанский кинематограф переполнили интимными сценами. Чрезмерная распущенность отечественного кино смутила самого Асанали Ашимова, сообщает телеканал " сообщает телеканал " КТК ".





Актер признался, что во время просмотра фильмов в компании ему приходится краснеть, и попросил министра культуры остановить сексуальное засилье на больших экранах. Сегодня в Сенате предложили и официально запретить казахстанским артистам петь под фонограмму на концертах.

Смотреть родное кино дома в кругу семьи Асанали Ашимов сейчас стесняется. Откровенные сцены на голубом экране заставляют народного артиста страны краснеть. Отечественные режиссеры, по мнению именитого актера, совсем забыли о морали. Поэтому профильное ведомство попросили усовестить их с помощью закона.





Асанали Ашимов, актёр:





- Сейчас в кино много интимных сцен. А ведь, к примеру, покорить девушку – это искусство, а вот затащить в постель – это жизнь. Наши режиссеры показывают только последнюю часть. При просмотре фильмов в компании мне становится неловко. Предлагаю ограничить количество интима в кино на уровне закона.





Оказалось, что министру тоже не по душе современное кино. Арыстанбек Мухамедиулы раскритиковал популярные фильмы, заявив, что казахстанским режиссерам стоит больше внимания уделять историческим картинам. К слову, именно над этим профильное ведомство сейчас и трудится.





Арыстанбек Мухамедиулы, министр культуры и спорта РК:





- Сейчас делаем упор на художественные фильмы. Про «Қазақ елі» снимаем, «Дорогу к матери», снимаем фильм «Аманат», про историка Бекмахана, про Амре снимаем. Это с каким трудом, вы знаете? Снимали какой-то мифический фильм «Феникс», где всё воровали, «Розовый зайчик» снимали этот на народные деньги. Где эти фильмы? Надо было как раз снимать вот эти исторические фильмы.





Обратить на себя внимание министра решились и сенаторы. Оказывается, депутатам не дает покоя халатное отношение казахстанских певцов к своим обязанностям. И теперь сенаторы хотят, чтобы артистам официально запретили певцам петь под фонограмму.





Сарсенбай Енсегенов, депутат Сената Парламента РК:





- Певец продаёт свои услуги. А зрители – это потребители, они заплатили за то, чтобы посмотреть этот концерт. Фонограмма – это диск или кассета – их можно купить и послушать. А на концерты люди ходят, чтобы посмотреть на артистов, послушать их голос, живое исполнение. Сегодня певцы говорят, что в некоторых местах им не хватает оборудования и инструментов. Но когда-то они ведь живым голосом пели без всякой фонограммы, поэтому это надо решить.





Головой отвечать за свою работу в скором времени придется отечественным режиссерам. По словам министра, сейчас за качество выпускаемых фильмов персональную ответственность в стране никто не несет, поэтому найти крайних в случае каких-либо ошибок или неточностей становится невозможно.





Какое наказание может грозить постановщикам за киноляпы, Мухамедиулы уточнять не стал. Однако заверил, что поднимать уровень отечественных фильмов режиссеры будут только за счет профессиональных актеров. Привлекать к съемкам своих родственников или знакомых официально станет нельзя.









Дамира Смаилова.



