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Делегация Дамаска не видит прогресса на женевских переговорах

31 марта 2017, 22:50

При этом делегация Дамаска позитивно относится к итогам "Женевы-5".

Делегация властей САР не видит прогресса или продвижения в ходе очередного раунда переговоров по Сирии в Женеве, заявил журналистам глава делегации Дамаска Башар Джаафари, сообщает РИА Новости.

"Мы хотели достичь продвижения вперед, или хотя бы какого-то прогресса на этом раунде, однако этого не произошло", — сказал он по итогам встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в пятницу.

Джаафари при этом отметил, что делегация Дамаска позитивно относится к итогам "Женевы-5", так как "дискуссия все же состоялась" и сирийская сторона смогла обсудить с де Мистурой все четыре "корзины".

Де Мистура по итогам предыдущего раунда переговоров в Женеве сообщил о закреплении программы обсуждения в рамках четырех "корзин" — управления Сирией, конституции, выборов и борьбы с терроризмом.

Фото: SANA.

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