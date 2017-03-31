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Число жертв взрыва в пакистанском Парачинаре выросло до 24 человек

31 марта 2017, 23:09

Власти полагают, что речь идет о теракте.

По последним данным, 24 человека погибли в результате взрыва в городе Парачинар на северо-западе Пакистана. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на власти, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 22 погибших и порядка 100 раненых.

Инцидент произошел утром в пятницу. Взрыв прогремел на местном рынке в одном из районов крупнейшего города региона федерально управляемых племенных территорий.

Хотя пока точная причина взрыва неизвестна, местные политики полагают, что речь идет о теракте, целью которого, возможно, были не посетители рынка, а верующие, пришедшие в пятницу в расположенную рядом шиитскую мечеть.

Фото: AP Photo/ K.M. Chuadary.

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