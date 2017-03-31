Число жертв взрыва в пакистанском Парачинаре выросло до 24 человек
31 марта 2017, 23:09
Власти полагают, что речь идет о теракте.
По последним данным, 24 человека погибли в результате взрыва в городе Парачинар на северо-западе Пакистана. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на власти, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о 22 погибших и порядка 100 раненых.
Инцидент произошел утром в пятницу. Взрыв прогремел на местном рынке в одном из районов крупнейшего города региона федерально управляемых племенных территорий.
Хотя пока точная причина взрыва неизвестна, местные политики полагают, что речь идет о теракте, целью которого, возможно, были не посетители рынка, а верующие, пришедшие в пятницу в расположенную рядом шиитскую мечеть.
Фото: AP Photo/ K.M. Chuadary.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851461-ce1e8a628bfa33116a603d3a410578f2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...