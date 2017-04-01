В Италии родители обрили наголо дочку за отказ носить мусульманский платок

Социальные службы забрали девочек в безопасное место, которое хранится в тайне, а их родителям теперь грозит судебное разбирательство.

Итальянские органы опеки изъяли у родителей 14-летнюю итальянку, которую те обрили наголо за отказ носить мусульманский головной убор. Об этом сообщает газета La Repubblica, передает Об этом сообщает газета La Repubblica, передает РИА Новости





Семья выходцев из Бангладеш проживала в пригороде Болоньи несколько лет и имела репутацию закрытой, но не радикально исламской. До этого случая они не попадали в поле зрения правоохранителей, но и не считались прихожанами местных мечетей.





Наказание в виде лишения волос последовало, когда мать девушки узнала, что та снимала хиджаб, выйдя из дома, и снова надевала его по возвращении.





Тревогу забили учителя девушки, когда она пришла в школу с обритой головой. После беседы с подростком администрация учебного заведения, в котором она считалась отличницей, обратилась к правоохранителям. Те обвинили ее отца и мать в жестоком обращении с детьми: помимо принудительного ношения хиджаба, девушке и двум ее сестрам запрещали выходить из дома одним и общаться со сверстниками мужского пола.





Социальные службы забрали девочек в безопасное место, которое хранится в тайне, а их родителям теперь грозит судебное разбирательство.





На ситуацию уже отреагировали мэр Болоньи, который называл бритье головы в знак наказания "актом неприемлемого родительского авторитаризма", и представители мусульманского сообщества города, выступившие с осуждением столь радикальных единоверцев.





Александр Логунов.



