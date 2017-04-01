В Италии родители обрили наголо дочку за отказ носить мусульманский платок
1 апреля 2017, 00:21
Социальные службы забрали девочек в безопасное место, которое хранится в тайне, а их родителям теперь грозит судебное разбирательство.
Итальянские органы опеки изъяли у родителей 14-летнюю итальянку, которую те обрили наголо за отказ носить мусульманский головной убор. Об этом сообщает газета La Repubblica, передает РИА Новости.
Семья выходцев из Бангладеш проживала в пригороде Болоньи несколько лет и имела репутацию закрытой, но не радикально исламской. До этого случая они не попадали в поле зрения правоохранителей, но и не считались прихожанами местных мечетей.
Наказание в виде лишения волос последовало, когда мать девушки узнала, что та снимала хиджаб, выйдя из дома, и снова надевала его по возвращении.
Тревогу забили учителя девушки, когда она пришла в школу с обритой головой. После беседы с подростком администрация учебного заведения, в котором она считалась отличницей, обратилась к правоохранителям. Те обвинили ее отца и мать в жестоком обращении с детьми: помимо принудительного ношения хиджаба, девушке и двум ее сестрам запрещали выходить из дома одним и общаться со сверстниками мужского пола.
Социальные службы забрали девочек в безопасное место, которое хранится в тайне, а их родителям теперь грозит судебное разбирательство.
На ситуацию уже отреагировали мэр Болоньи, который называл бритье головы в знак наказания "актом неприемлемого родительского авторитаризма", и представители мусульманского сообщества города, выступившие с осуждением столь радикальных единоверцев.
Александр Логунов.
Фото: РИА Новости. Александр Вильф.
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