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В Италии родители обрили наголо дочку за отказ носить мусульманский платок

1 апреля 2017, 00:21

Социальные службы забрали девочек в безопасное место, которое хранится в тайне, а их родителям теперь грозит судебное разбирательство.

Итальянские органы опеки изъяли у родителей 14-летнюю итальянку, которую те обрили наголо за отказ носить мусульманский головной убор. Об этом сообщает газета La Repubblica, передает РИА Новости.

Семья выходцев из Бангладеш проживала в пригороде Болоньи несколько лет и имела репутацию закрытой, но не радикально исламской. До этого случая они не попадали в поле зрения правоохранителей, но и не считались прихожанами местных мечетей.

Наказание в виде лишения волос последовало, когда мать девушки узнала, что та снимала хиджаб, выйдя из дома, и снова надевала его по возвращении.

Тревогу забили учителя девушки, когда она пришла в школу с обритой головой. После беседы с подростком администрация учебного заведения, в котором она считалась отличницей, обратилась к правоохранителям. Те обвинили ее отца и мать в жестоком обращении с детьми: помимо принудительного ношения хиджаба, девушке и двум ее сестрам запрещали выходить из дома одним и общаться со сверстниками мужского пола.

Социальные службы забрали девочек в безопасное место, которое хранится в тайне, а их родителям теперь грозит судебное разбирательство.

На ситуацию уже отреагировали мэр Болоньи, который называл бритье головы в знак наказания "актом неприемлемого родительского авторитаризма", и представители мусульманского сообщества города, выступившие с осуждением столь радикальных единоверцев.

Александр Логунов.

Фото: РИА Новости. Александр Вильф.

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