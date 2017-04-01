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Белый дом назвал новый приоритет США в Сирии

1 апреля 2017, 00:43

Пресс-секретарь Белого дома заявил, отставка Асада уже не является приоритетом.

Главным приоритетом США в Сирии на данный момент является борьба с "Исламским государством", а не отставка президента САР Башара Асада, подтвердил более ранние заявления представителей американской администрации по этому поводу пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в рамках пресс-брифинга для журналистов в пятницу, сообщает РИА Новости.

"По Асаду — есть политическая реальность, которая показывает нам то, где мы сейчас находимся. Мы потеряли много возможностей по Асаду с прошлой администрацией. И заявления обоих представителей — (постпреда США при ООН Никки) Хейли и (госсекретаря Рекса) Тиллерсона вчера… отражают эту реальность, что нам нужно сконцентрироваться на том, чтобы противостоять сейчас ИГ", — ответил он на просьбу журналиста прокомментировать заявления политиков, что отставка Асада уже не является приоритетом.

Фото: AP Photo/ Hassan Ammar.

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