Астероид размером с автобус едва разминулся с Землей
1 апреля 2017, 00:58
Небесное тело 2017 FJ101 диаметром 34 метра прошло к нашей планете ближе, чем орбита Луны.
В ночь с 30 на 31 марта астероид 2017 FJ101 прошёл в 325 000 километров от Земли. Учёные говорят, что особой опасности не было. Однако по космическим меркам мы едва не столкнулись с этим небесным объектом, сообщает Life со ссылкой на Центр малых планет.
Компьютерная симуляция столкновения астероида с Землёй показала, что пористый каменный астероид диаметром 34 метра, врезавшись в нашу планету под углом 45 градусов, взорвался бы в атмосфере на высоте примерно 16 километров. При разрушении астероида в воздухе произошёл бы взрыв мощностью около 700 килотонн. Это в десятки раз мощнее, чем атомная бомба, использованная американцами над Хиросимой. Правда, с учётом высоты взрыва, скорее всего, это не привело бы к сильным разрушениям на поверхности Земли.
Гораздо опаснее для людей падение тела диаметром около 200 метров. Британские учёные рассчитали, что может произойти в результате падения двухсотметрового астероида на один из крупных городов Земли, скажем на Лондон или Берлин. В качестве примера небесного тела, атакующего нашу планету, был взят астероид диаметром 200 метров и плотностью 3,1 тонны на кубический метр. В использованной модели столкновение с поверхностью Земли происходило со скоростью 20 километров в секунду под углом 45 градусов.
Такая модель показала, что из шести миллионов жителей Берлина погибло бы 3,5 миллиона человек. Для Лондона, где население больше, последствия оказались бы ещё печальнее. Из 13,9 миллиона жителей 8,7 не пережили бы катастрофы.
Михаил Котов.
Фото: © Flickr/drjerryfowler.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851466-413cbdefeed9a328bc099b76248f0432
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...