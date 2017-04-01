Астероид размером с автобус едва разминулся с Землей

В ночь с 30 на 31 марта астероид 2017 FJ101 прошёл в 325 000 километров от Земли. Учёные говорят, что особой опасности не было. Однако по космическим меркам мы едва не столкнулись с этим небесным объектом, сообщает сообщает Life со ссылкой на Центр малых планет.





Компьютерная симуляция столкновения астероида с Землёй показала, что пористый каменный астероид диаметром 34 метра, врезавшись в нашу планету под углом 45 градусов, взорвался бы в атмосфере на высоте примерно 16 километров. При разрушении астероида в воздухе произошёл бы взрыв мощностью около 700 килотонн. Это в десятки раз мощнее, чем атомная бомба, использованная американцами над Хиросимой. Правда, с учётом высоты взрыва, скорее всего, это не привело бы к сильным разрушениям на поверхности Земли.





Гораздо опаснее для людей падение тела диаметром около 200 метров. Британские учёные рассчитали, что может произойти в результате падения двухсотметрового астероида на один из крупных городов Земли, скажем на Лондон или Берлин. В качестве примера небесного тела, атакующего нашу планету, был взят астероид диаметром 200 метров и плотностью 3,1 тонны на кубический метр. В использованной модели столкновение с поверхностью Земли происходило со скоростью 20 километров в секунду под углом 45 градусов.





Такая модель показала, что из шести миллионов жителей Берлина погибло бы 3,5 миллиона человек. Для Лондона, где население больше, последствия оказались бы ещё печальнее. Из 13,9 миллиона жителей 8,7 не пережили бы катастрофы.



