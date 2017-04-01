Турсынбаева стала девятой на чемпионате мира-2017

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева заняла девятое место по итогам короткой и произвольной программ на чемпионате мира-2017 в Хельсинки.





В короткой программе она показала десятый результат, в произвольной — восьмой. Общая сумма — 191,99 балла.





Победителем соревнований стала россиянка Евгения Медведева (233,41), на второй ступени пьедестала расположилась Кейтлин Осмонд (218,13), на третьей — ее соотечественница Габриэль Дейлман (213,52).











