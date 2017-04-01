Турсынбаева стала девятой на чемпионате мира-2017

1 апреля 2017, 01:08

Победителем соревнований стала россиянка Евгения Медведева.

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева заняла девятое место по итогам короткой и произвольной программ на чемпионате мира-2017 в Хельсинки.

В короткой программе она показала десятый результат, в произвольной — восьмой. Общая сумма — 191,99 балла.

Победителем соревнований стала россиянка Евгения Медведева (233,41), на второй ступени пьедестала расположилась Кейтлин Осмонд (218,13), на третьей — ее соотечественница Габриэль Дейлман (213,52).


Источник: Sports.kz.

Фото: sports.kz.

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