В США госпитализировали поэта Евгения Евтушенко

Сейчас он находится в больнице, состояние пока нормальное.

Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США, его состояние оценивается как нормальное, сообщил сообщил РИА Новости помощник поэта.





"Евгений Александрович госпитализирован сегодня. Сейчас находится в больнице, состояние пока нормальное", — сказал собеседник агентства.





Евгению Евтушенко 18 июля исполнится 85 лет. Советский и русский поэт. Получил известность также как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист и актёр.



