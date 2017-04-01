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В США госпитализировали поэта Евгения Евтушенко

1 апреля 2017, 01:29

Сейчас он находится в больнице, состояние пока нормальное.

Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США, его состояние оценивается как нормальное, сообщил РИА Новости помощник поэта.

"Евгений Александрович госпитализирован сегодня. Сейчас находится в больнице, состояние пока нормальное", — сказал собеседник агентства.

Евгению Евтушенко 18 июля исполнится 85 лет. Советский и русский поэт. Получил известность также как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист и актёр.

Фото: РИА Новости. Владимир Астапкович.

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