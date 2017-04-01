В США госпитализировали поэта Евгения Евтушенко
1 апреля 2017, 01:29
Сейчас он находится в больнице, состояние пока нормальное.
Поэт Евгений Евтушенко госпитализирован в США, его состояние оценивается как нормальное, сообщил РИА Новости помощник поэта.
"Евгений Александрович госпитализирован сегодня. Сейчас находится в больнице, состояние пока нормальное", — сказал собеседник агентства.
Евгению Евтушенко 18 июля исполнится 85 лет. Советский и русский поэт. Получил известность также как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист и актёр.
Фото: РИА Новости. Владимир Астапкович.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851468-2c8f40ee9797051728950a9e1b2fd9bf
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...