Порошенко заявил, что надеется на "план Маршалла" для Украины

По мнению Порошенко, Европейская народная партия признала "европейскую перспективу" Украины и готова помогать ей достичь целей по евроинтеграции.

Президент Украины ждет, когда Европа представит стране долговременный план помощи. Об этом Петр Порошенко написал в Facebook, передает Об этом Петр Порошенко написал в Facebook, передает РИА Новости





"С нетерпением ожидаю дальнейших шагов европейских партнеров по реализации идеи создания "плана Маршалла" для Украины", — сообщил Порошенко. По его словам, он готов к обсуждению проекта во время следующих встреч с лидерами стран-членов ЕС. Порошенко также поблагодарил литовских партнеров за инициативу по созданию подобного плана.





По мнению Порошенко, Европейская народная партия признала "европейскую перспективу" Украины и готова помогать ей достичь целей по евроинтеграции.





Европейская народная партия — правоцентристское общеевропейское политическое объединение. ЕНП является одной из крупнейших партий Европы, которая представлена во всех институтах Евросоюза.





Резолюцию о разработке плана долговременной помощи Украине одобрили на конгрессе Европейской народной партии на Мальте, который прошел 29-30 марта 2017 года. План Маршалла — план экономической помощи США странам Европы после Второй мировой войны, названный по имени госсекретаря Джорджа Маршалла.



