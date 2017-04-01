1 апреля на большей части Казахстана ожидаются осадки
1 апреля 2017, 06:00
Погода без осадков будет наблюдаться на юге и юго-западе республики.
С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидаются осадки, порывистый ветер, лишь на юге, юго-западе республики ожидается погода без осадков. Местами сохраняется туман, гололед, на севере, северо-западе республики – низовая метель, на юге – пыльная буря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.
В Южно-Казахстанской области ожидается местами гроза, усиление ветра 15-20, утром и днем порывы 23-28 м/с.
В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед.
В Павлодарской области ожидается усиление ветра 17-22 м/с, местами низовая метель, гололед.
В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, ночью и утром местами туман.
В В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской, Костанайской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-23 м/с с низовой метелью.
В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман.
В Алматинской области днем местами –усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматы днем 11°, облачно, дождь.
В Астане днем -4°, преимущественно ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: express-k.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851471-6c3ed6ee02eba71ee0e27bc40a5774f7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...