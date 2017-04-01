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1 апреля на большей части Казахстана ожидаются осадки

1 апреля 2017, 06:00

Погода без осадков будет наблюдаться на юге и юго-западе республики.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидаются осадки, порывистый ветер, лишь на юге, юго-западе республики ожидается погода без осадков. Местами сохраняется туман, гололед, на севере, северо-западе республики – низовая метель, на юге – пыльная буря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Южно-Казахстанской области ожидается местами гроза, усиление ветра 15-20, утром и днем порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед.

В Павлодарской области ожидается усиление ветра 17-22 м/с, местами низовая метель, гололед.

В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, ночью и утром местами туман.

В В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской, Костанайской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-23 м/с с низовой метелью.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман.

В Алматинской области днем местами –усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматы днем 11°, облачно, дождь.

В Астане днем -4°, преимущественно ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: express-k.kz.

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