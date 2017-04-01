Сондерс в видеообращении дал последний шанс Головкину

Ранее Сондерс опубликовал фрагмент переписки с Леффлером, в которой промоутер Головкина заявил, что они вышлют британцу контракт на этой неделе.

Британский боксер Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) продолжает подталкивать казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) к подписанию контракта о бое с ним.





«Головкин, это твой последний шанс! (держит в руках лист бумаги). Я говорил с Фрэнком Уорреном и твоим промоутером Томом Леффлером: он сказал, что отправит контракт на этой неделе. Так что подписывай контракт! Всё, что тебе нужно, — это ручка. Если ты ищешь ее, у меня она есть! (показывает ручку). Давай подеремся в твоей стране!» — сказал Сондерс.





Ранее Сондерс опубликовал фрагмент переписки с Леффлером, в которой промоутер Головкина заявил, что они вышлют британцу контракт на этой неделе.





Ожидается, что бой Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане в рамках международной выставки EXPO.





Публикация от BoxersAndBrawlers (@boxersandbrawlers) Мар 31 2017 в 8:21 PDT







