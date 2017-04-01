Сондерс в видеообращении дал последний шанс Головкину
1 апреля 2017, 06:39
Ранее Сондерс опубликовал фрагмент переписки с Леффлером, в которой промоутер Головкина заявил, что они вышлют британцу контракт на этой неделе.
Британский боксер Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) продолжает подталкивать казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) к подписанию контракта о бое с ним.
«Головкин, это твой последний шанс! (держит в руках лист бумаги). Я говорил с Фрэнком Уорреном и твоим промоутером Томом Леффлером: он сказал, что отправит контракт на этой неделе. Так что подписывай контракт! Всё, что тебе нужно, — это ручка. Если ты ищешь ее, у меня она есть! (показывает ручку). Давай подеремся в твоей стране!» — сказал Сондерс.
Ранее Сондерс опубликовал фрагмент переписки с Леффлером, в которой промоутер Головкина заявил, что они вышлют британцу контракт на этой неделе.
Ожидается, что бой Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане в рамках международной выставки EXPO.
Источник: Sports.kz.
Фото: sport.bigmir.net.
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