Сондерс в видеообращении дал последний шанс Головкину

1 апреля 2017, 06:39

Ранее Сондерс опубликовал фрагмент переписки с Леффлером, в которой промоутер Головкина заявил, что они вышлют британцу контракт на этой неделе.

Британский боксер Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) продолжает подталкивать казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) к подписанию контракта о бое с ним.

«Головкин, это твой последний шанс! (держит в руках лист бумаги). Я говорил с Фрэнком Уорреном и твоим промоутером Томом Леффлером: он сказал, что отправит контракт на этой неделе. Так что подписывай контракт! Всё, что тебе нужно, — это ручка. Если ты ищешь ее, у меня она есть! (показывает ручку). Давай подеремся в твоей стране!» — сказал Сондерс.

Ранее Сондерс опубликовал фрагмент переписки с Леффлером, в которой промоутер Головкина заявил, что они вышлют британцу контракт на этой неделе.

Ожидается, что бой Головкин — Сондерс состоится в июне в Астане в рамках международной выставки EXPO.


Источник: Sports.kz.

Фото: sport.bigmir.net.

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