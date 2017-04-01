В Австралии десятки тысяч человек пострадали в результате наводнения
1 апреля 2017, 06:46
Зона наводнения растянулась на 1 тыс. км., в результате чего более 100 тыс. домов остались без электричества.
В Австралии в результате наводнения погибли два человека, еще десятки тысяч пострадали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию, передает РБК.
По информации правоохранительных органов, тела двух женщин извлекли из воды вечером в пятницу, 31 марта. Наводнение вызвано последствиями мощного тропического циклона «Дебби», которому присвоена четвертая категория опасности из пяти, пишет агентство.
По информации Reuters, зона наводнения растянулась на 1 тыс. км., в результате чего более 100 тыс. домов остались без электричества.
Власти Австралии выразили опасение, что еще больше людей могут стать жертвами наводнения. Быстро прибывающая вода и сильный ветер мешают аварийным бригадам вести спасательные работы, отметили в полиции.
Тропический циклон «Дебби» достиг северо-восточного берега Австралии 28 марта, сообщало агентство Associated Press. Скорость ветра в эпицентре циклона тогда достигла 260 км/ч.
В прибрежном городе Арли Бич в штате Квинсленд циклон вызвал оползень. По информации властей, воздействию тропического циклона была подвержена прибрежная линия в 300 км. К моменту приближения «Дебби» на северо-востоке Австралии были закрыты несколько сотен школ, 50 тыс. домохозяйств остались без света.
Фото: tvnet.lv.
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