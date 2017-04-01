В Австралии десятки тысяч человек пострадали в результате наводнения

Зона наводнения растянулась на 1 тыс. км., в результате чего более 100 тыс. домов остались без электричества.

В Австралии в результате наводнения погибли два человека, еще десятки тысяч пострадали. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию, передает Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию, передает РБК





По информации правоохранительных органов, тела двух женщин извлекли из воды вечером в пятницу, 31 марта. Наводнение вызвано последствиями мощного тропического циклона «Дебби», которому присвоена четвертая категория опасности из пяти, пишет агентство.





По информации Reuters, зона наводнения растянулась на 1 тыс. км., в результате чего более 100 тыс. домов остались без электричества.





Власти Австралии выразили опасение, что еще больше людей могут стать жертвами наводнения. Быстро прибывающая вода и сильный ветер мешают аварийным бригадам вести спасательные работы, отметили в полиции.





Тропический циклон «Дебби» достиг северо-восточного берега Австралии 28 марта, сообщало агентство Associated Press. Скорость ветра в эпицентре циклона тогда достигла 260 км/ч.





В прибрежном городе Арли Бич в штате Квинсленд циклон вызвал оползень. По информации властей, воздействию тропического циклона была подвержена прибрежная линия в 300 км. К моменту приближения «Дебби» на северо-востоке Австралии были закрыты несколько сотен школ, 50 тыс. домохозяйств остались без света.



