Шопинг жителей Запада ежегодно убивает 100 тысяч китайцев
1 апреля 2017, 07:01
Для производства популярных товаров в КНР сжигают много угля, а твёрдые частицы от него вызывают рак и прочие болезни лёгких, уносящие больше сотни тысяч жителей этой страны в год.
Учёные из США и Китая обнаружили, что загрязнение воздуха твёрдыми микрометровыми частицами (particulate matter 2.5, PM 2.5), возникающее в странах — экспортёрах дешёвых товаров, приводит к сотням тысяч смертей в развивающемся мире. Один Китай теряет от этого более 100 000 жизней в год. Соответствующая статья опубликована в Nature, сообщает Life.
Чтобы удовлетворить спрос западных стран на свои товары, Китай вынужден сильнее загрязнять свой воздух. Это убило 108 600 китайцев только в 2007 году
Авторы работы сконцентрировали своё внимание на трансграничном аспекте загрязнения воздуха частицами диаметром около 2,5 микрометра (PM 2.5). Этот вид загрязнений связан со сжиганием ископаемого топлива. Исследователи подсчитали, какая часть промышленного производства стран третьего мира ориентирована на экспорт в США и Западную Европу, а затем — сколько PM 2.5 из-за этого дополнительно образуется в странах-экспортёрах.
Всего такой экспорт из развивающегося мира в развитый преждевременно унёс 762 400 жизней стран третьего мира только в одном 2007 году. Полная статистика за последующие годы ещё только собирается. Больше всего смертей от PM 2.5 было в КНР — 108 600. Впрочем, власти КНР пытаются бороться с этим, переходя с особо опасного для здоровья граждан угля на гидроэлектростанции, ветровую и солнечную энергетику. Этот процесс сопровождается массовым закрытием угольных шахт.
Иван Ортега.
Фото: imago stock&people/EAST NEWS.
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