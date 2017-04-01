В Парагвае протестующие подожгли здание Конгресса

Люди выступают против переизбрания действующего президента на второй срок

Протестующие против внесения поправок в Конституцию, допускающие переизбрание действующего президента на второй срок, подожгли здание Конгресса в столице Парагвая. Об этом сообщает Ultima Hora, передает Об этом сообщает Ultima Hora, передает ТАСС





По ее данным, огнем охвачен первый этаж Конгресса. В момент поджога в здании находились люди.





Беспорядки в Асунсьоне начались после того, как 25 сенаторов, поддерживающих президента Орасио Картеса, одобрили законопроект, дающий возможность главе государства и вице-президенту баллотироваться на второй срок. На голосовании отсутствовали остальные члены 45-местной палаты и ее председатель Роберто Асеведо.





Елена Кондратьева.



