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В Парагвае протестующие подожгли здание Конгресса

1 апреля 2017, 07:23

Люди выступают против переизбрания действующего президента на второй срок

Протестующие против внесения поправок в Конституцию, допускающие переизбрание действующего президента на второй срок, подожгли здание Конгресса в столице Парагвая. Об этом сообщает Ultima Hora, передает ТАСС.

По ее данным, огнем охвачен первый этаж Конгресса. В момент поджога в здании находились люди.

Беспорядки в Асунсьоне начались после того, как 25 сенаторов, поддерживающих президента Орасио Картеса, одобрили законопроект, дающий возможность главе государства и вице-президенту баллотироваться на второй срок. На голосовании отсутствовали остальные члены 45-местной палаты и ее председатель Роберто Асеведо.

Елена Кондратьева.

Фото: Flickr/ alex-s.

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