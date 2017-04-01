В Парагвае протестующие подожгли здание Конгресса
1 апреля 2017, 07:23
Люди выступают против переизбрания действующего президента на второй срок
Протестующие против внесения поправок в Конституцию, допускающие переизбрание действующего президента на второй срок, подожгли здание Конгресса в столице Парагвая. Об этом сообщает Ultima Hora, передает ТАСС.
По ее данным, огнем охвачен первый этаж Конгресса. В момент поджога в здании находились люди.
Беспорядки в Асунсьоне начались после того, как 25 сенаторов, поддерживающих президента Орасио Картеса, одобрили законопроект, дающий возможность главе государства и вице-президенту баллотироваться на второй срок. На голосовании отсутствовали остальные члены 45-местной палаты и ее председатель Роберто Асеведо.
Елена Кондратьева.
Фото: Flickr/ alex-s.
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