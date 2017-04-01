СМИ узнали о раскрытии личности источника компромата на окружение Трампа

Американские власти начинают раскрывать личность человека, организовавшего публикацию в СМИ компрометирующей информации на окружение президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник, передает Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник, передает РБК





По информации телеканала, председателю спецкомитета конгресса США по разведке Дэвину Нуньесу стало известно о том, кто ответственен за распространение компромата в публичном пространстве.





Собеседник подчеркивает, что этот человек «очень хорошо известен и занимает высокую должность в мировом разведывательном сообществе». Источник компромата на окружение американского лидера не является сотрудником Федерального бюро расследований (ФБР) США, уточнили телеканалу.





«Основная проблема заключается не только в разглашении имен частных лиц, но и их распространение в политических целях, которые не имеют ничего общего с национальной безопасностью или к расследованием вмешательства России в выборы в США», — отметил источник Fox News в конгрессе, близкий к следствию.





Нуньес узнал о причастности конкретных лиц к распространению компромата в январе, отмечает телеканал. Два источника в разведывательном сообществе передали ему серийные номера отчетов американских спецслужб, в которых содержались соответствующие факты о деятельности подозреваемых. Также агенты рассказали главе спецкомитета о том, кто несет ответственность как минимум за один слив в отношении команды Трампа.





После этого Нуньес попросил от АНБ и ФБР официального подтверждения этих данных, однако сначала ему отказали. В конце марта руководителя комитета по разведке пригласили в специально оборудованный кабинет Белого дома, где дали возможность прочесть эти документы.





Ранее, 24 марта, телеканалу стало известно о том, что конгрессу США в ближайшее время будет предоставлены «неопровержимые доказательства» слежки администрацией бывшего президента Барака Обамы за переходной командой нынешнего лидера Дональда Трампа, в том числе, и за ним самим. Собеседники телеканала тогда отметили, что Дэвин Нуньес ознакомился с данными разведки о случайной коллекции переговоров окружения Трампа, которую он получил из различных источников.



