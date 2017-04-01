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Житель Актобе нанес более 40 ножевых ранений своей жене и спрятал тело в туалете

1 апреля 2017, 08:04

Дениса Кураша приговорили к 17 годам лишения свободы.

К 17 годам колонии строгого режима приговорили мартучанина, нанёсшего 41 ножевое ранение своей жене, сообщает "Диапазон".

После похорон брата 40-летний Денис Кураш поругался с женой. Женщина сказала, что родственники его не уважают, не пришли на похороны брата. В ответ на эти слова Денис Кураш нанёс супруге 41 ножевое ранение, тело спрятал в туалете. Искавшим её родным сказал, что жену увезли на скорой после приступа язвы.

На суде прокурор просил для Кураша за убийство с особой жестокостью 18 лет лишения свободы.

- Я не знаю почему так сделал. Я прошу прощения у родных Оксаны. Хотя понимаю, что прощения мне нет, - говорил последнее слово Денис Кураш.

Сегодня, 31 марта суд приговорил Дениса Кураша к 17 годам лишения свободы. Также его будут лечить от алкоголизма в колонии.

Юрий Гейст.

Фото: arnapress.kz.

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