Житель Актобе нанес более 40 ножевых ранений своей жене и спрятал тело в туалете

К 17 годам колонии строгого режима приговорили мартучанина, нанёсшего 41 ножевое ранение своей жене, сообщает " сообщает " Диапазон ".





После похорон брата 40-летний Денис Кураш поругался с женой. Женщина сказала, что родственники его не уважают, не пришли на похороны брата. В ответ на эти слова Денис Кураш нанёс супруге 41 ножевое ранение, тело спрятал в туалете. Искавшим её родным сказал, что жену увезли на скорой после приступа язвы.





На суде прокурор просил для Кураша за убийство с особой жестокостью 18 лет лишения свободы.





- Я не знаю почему так сделал. Я прошу прощения у родных Оксаны. Хотя понимаю, что прощения мне нет, - говорил последнее слово Денис Кураш.





Сегодня, 31 марта суд приговорил Дениса Кураша к 17 годам лишения свободы. Также его будут лечить от алкоголизма в колонии.





Юрий Гейст.



