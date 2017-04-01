Житель Актобе нанес более 40 ножевых ранений своей жене и спрятал тело в туалете
1 апреля 2017, 08:04
Дениса Кураша приговорили к 17 годам лишения свободы.
К 17 годам колонии строгого режима приговорили мартучанина, нанёсшего 41 ножевое ранение своей жене, сообщает "Диапазон".
После похорон брата 40-летний Денис Кураш поругался с женой. Женщина сказала, что родственники его не уважают, не пришли на похороны брата. В ответ на эти слова Денис Кураш нанёс супруге 41 ножевое ранение, тело спрятал в туалете. Искавшим её родным сказал, что жену увезли на скорой после приступа язвы.
На суде прокурор просил для Кураша за убийство с особой жестокостью 18 лет лишения свободы.
- Я не знаю почему так сделал. Я прошу прощения у родных Оксаны. Хотя понимаю, что прощения мне нет, - говорил последнее слово Денис Кураш.
Сегодня, 31 марта суд приговорил Дениса Кураша к 17 годам лишения свободы. Также его будут лечить от алкоголизма в колонии.
Юрий Гейст.
Фото: arnapress.kz.
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